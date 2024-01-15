Все идет на фронт прямо с конвейера, – ГУР о проблемах россиян с вооружением

Россия пытается увеличить производство оружия и вооружения, чтобы дальше вести агрессивную войну против нашего государства. В то же время, российские власти сталкиваются со значительными проблемами в этом вопросе.

В частности, армия страны-агрессора не может накапливать много вооружений. Поэтому все оружие, которое сейчас производят, сразу отправляют на нужды фронта.

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У россиян иссякают запасы вооружения

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий подчеркнул, что все, что россияне отправляют на фронт и применяют против Украины то, что сделали за последнее время. Поэтому в разведке не видят, чтобы Москва существенно увеличила количество вооружения и объемы изготовления оружия и военной техники.

В то же время, Скибицкий подчеркнул, что подтверждением факта нехватки оружия у России служит закупка боеприпасов у Ирана, Северной Кореи, а также вывоз почти всех боеприпасов из складов Беларуси.

Представитель разведки заметил, что Москва пытается сохранять стратегический резерв своих ракет на уровне 30%.

Если говорить о выпущенных крылатых ракетах, то во время атак фиксировались изделия III, IV квартала 2023 года выпуска. Это еще раз свидетельствует, что у них запасы не очень велики, и то, что производится, сразу применяется против нашего государства,

– отметил он.

Россия также применяет против Украины "Шахеды" с конвейера

По словам Скибицкого, Россия научилась изготавливать корпуса для дронов-камикадзе типа "Шахед", а также организовала две производственные линии в городе Елабуга, где собирает беспилотники из собственных и завезенных элементов.

Он также сказал, что Кремль пытается к 2026 году выйти на полный, замкнутый цикл производства "Шахедов" на территории России.

"Я не уверен, что им удастся заменить или найти российский аналог, например, электронной базы – микросхем, чипов и так далее. Но стартеры, корпус, боевую часть, двигатели, другие элементы навигационной системы на сегодня Россия способна производить", – подчеркнул представитель разведки.

Скибицкий также уточнил, что в декабре 2023 года Россия выпустила по нашей территории примерно 770 – 780 "Шахедов". Однако он заметил, что этот месяц показал, что даже если у врага и были какие-то запасы, то они иссякают, и все беспилотники, запускающие россияне, буквально поступают с конвейера.