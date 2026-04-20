В российской армии "снарядный голод" и сбои связи, –"Атэш"
- Партизаны "Атеш" сообщают о серьезных проблемах в российской армии с поставками боеприпасов, что влияет на способность вести боевые действия.
- Российская армия сталкивается со сбоем связи из-за устаревших средств,, которые легко глушатся.
Агенты "Атеш провели успешную разведывательную операцию в российской армии. У оккупантов начались серьезные проблемы со снабжением и связью.
Среди российских военных все чаще обсуждают острую нехватку боеприпасов для отдельных типов артиллерии. Об этом сообщили в "АТЕШ".
Почему у россиян начались проблемы со снабжением и связью?
Партизаны сообщили, что у российских военных начался так называемый "снарядный голод". Дефицит боеприпасов негативно влияет на способность оккупантов вести боевые действия и удерживать позиции на фронте.
Еще одна большая проблема врага – связь. Российские устаревшие средства очень нестабильны и легко глушатся украинскими системами РЭБ.
Вследствие таких серьезных проблем со связью, вражеские подразделения теряют координацию, а управление на отдельных участках фактически разваливается,
– отметили в "Атеш".
По данным "Атэш", российские военные активно обсуждают эти проблемы и уже считают их системными. В то же время ресурсы постепенно истощаются, а эффективность подразделений и дальше падает.
Что известно об успешных операциях партизан?
Агенты "Атэш" сообщили об ухудшении морального состояния российских военных под Купянском. Оккупанты страдают от алкоголизма, внутреннего насилия, и скрытых самоубийств.
Оккупанты в Скадовске заняли городскую больницу для развертывания штаба. Партизаны успешно провели разведывательную операцию в городе.
В городе Орел Россия строит объект для запуска дронов-камикадзе "Шахед". Наблюдение за объектом ведется агентами "Атеш", а данные передаются украинским силам обороны.