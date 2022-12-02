Дезертирство и отказ воевать: в ISW назвали тенденции в российской армии

2 декабря 2022 , 07:23
Читати новину українською

Источник:

ISW

Российское войско продолжает сталкиваться с серьезными проблемами на фронте. Оно не только страдает от плохого обеспечения. Среди оккупантов распространяется дезертирство.

Как отмечают в Институте по изучению войны, российских военных преследуют серьезные проблемы. Они борются с низким моральным духом и вместе с тем высоким уровнем дезертирства и отказов воевать. Заметим, что не в последнюю очередь это связано с бешеными потерями, которые враг несет на фронте.

Читайте также Война до последнего россиянина: почему Путину придется объявить всеобщую мобилизацию

Дезертируют и пытаются бежать в Россию

В Институте цитируют слова заместителя начальника Генштаба Алексея Громова. Он накануне рассказал, что врагу пришлось усилить сразу несколько своих полков в Херсонской области. Сделал он это с помощью "мобиков". А причиной тому стало большое количество дезертиров, а также тех самых мобилизованных, которые отказываются идти воевать.

По словам Громова, увеличение количества дезертиров наблюдается и в Луганской области. Многие беглые бойцы пытаются пересечь границу с Россией, но их десятками задерживают спецслужбы. Как сообщило независимое росСМИ ASTRA, российские войска вот уже более месяца удерживают около 90 мобилизованных. Они отказались идти на войну в Луганской области. Местом их заключения стал детский лагерь "Березка" в поселке Макарово на Луганщине.

Другие росСМИ в Магнитогорске сообщили 29 ноября, что члены семей местных "мобиков", которые отказались воевать, обращаются в прокуратуру. Таким образом, они пытаются сделать все для того, чтобы их родных не вернули на фронт. Известно, что бойцов оставили на фронте, заставив отступить от своих позиций, но не покинуть их полностью.

Между тем, не прекращается "дружеский огонь" среди российских военных. К примеру, 24 ноября артиллерия "второй армии мира" обстреляла позиции 1-го армейского корпуса. Это произошло на юго-западной окраине Цукуров, что на Херсонщине.

Проблемы у россиян только растут

Стоит внимания – в ОП озвучили реальные потери российской армии: смотрите видео

 

Автор: Назарій Лазур