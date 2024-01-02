Российское командование всеми силами пытается скрыть проблемы, существующие среди личного состава своей армии. Одной из таких проблем является массовое дезертирство солдат страны-агрессора.

Кроме того, российское военно-политическое руководство пытается скрыть информацию о преступлениях разного характера, совершенных вооруженными силами России. Также это касается и фактов, свидетельствующих о деморализации российского личного состава.

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Россияне массово дезертируют из своей армии

В Центре национального сопротивления, ссылаясь на свои источники, отметили, что в Брянской, Курской и Белгородской областях России рекордное количество российских солдат попали под суд за бегство со службы. Так, за 2023 год более 5 тысяч судебных дел касались самовольного ухода из воинских частей страны-агрессора после начала мобилизации в сентябре 2022 года.

Большое количество приговоров касалось дезертирства, а также неисполнения приказов высшего командования,

– отметили в ЦНС.

Эксперты также отметили, что соответствующая ситуация скрывается на всех уровнях власти России. Поскольку такие случаи массовые и касаются российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Востока и Юга Украины.

В России бизнес недоволен действиями военных

В Центре национального сопротивления рассказали, что российский местный бизнес недоволен действиями своих вооруженных сил. В частности, это произошло из-за того, что российские солдаты подвергают пограничникам неоправданную опасность.

Так, по данным ЦНС, Теткинскому сахарному заводу, расположенному в Курской области, по решению арбитражного суда Москвы отказали во взыскании с минобороны России ущерба. Министерство нанесло этот ущерб предприятию за первые три месяца с начала вторжения в Украину.

В то же время российские оккупационные власти продолжают совершать преступления на временно оккупированных территориях нашего государства. В ЦНС отметили, что Россия уже создала базу "нелояльных" украинцев в оккупации, в которые вошли более 100 тысяч граждан нашего государства.