Нехватка лекарств и не только: в разведке Британии оценили, как война ударила по медицине России
Источник:Минобороны Великобритании
Разведка Великобритании в последнем отчете оценили, как влияет активная военная кампания России против Украины на жизнь граждан страны-агрессора. В ведомстве подчеркнули, что у россиян есть большие проблемы в медицинском секторе.
В частности, российские граждане столкнулись с нехваткой лекарственных средств. Таким образом, война против нашего государства существенно ударила по российской системе здравоохранения.
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У россиян проблемы с лекарствами из-за войны в Украине
В британской разведке, со ссылкой на российские СМИ отметили, что населению страны-агрессора трудно получить доступ к больничным услугам по всей стране. Представители ведомства также отметили, что в России наблюдается дефицит медицинских препаратов, в том числе антибиотиков широкого спектра действия.
Война, вероятно, вносит значительный вклад в эту ситуацию, поскольку больницы лечат раненых военных,
– оценили в разведке.
Там также подчеркнули, что правительство России также вынуждено сокращать штат гражданских медицинских учреждений по всей стране. Это делается из-за отсутствия медицинского персонала и финансовых трудностей в стране-агрессоре.
Ранее в британской разведке объясняли, как погода повлияет на бои в Украине
- В разведке Великобритании отметили, что как украинская, так и российская армия будут действовать на поле боя в холодную погоду. В частности, как наша, так и армия страны-агрессора будут полагаться на приборы ночного видения вплоть до начала весны 2024 года.
- По прогнозам разведки, из-за промерзания грунта условия передвижения по пересеченной местности заметно улучшатся в течение января и февраля. А оттепель в марте приведет к все более сложным условиям для передвижения.
- В разведке также отметили дополнительные трудности для обеих сторон боевых действий через короткий световой день. Там отметили, что это усложняет оперативные условия как для ВСУ, так и для российских оккупантов.
- Кроме того, в разведке Великобритании также отмечали, что в последнее время у российской армии есть проблемы с ведением наступательных операций. Ведь после сбивания нескольких истребителей украинской армией у России нет полного преимущества в воздухе, что не позволяет успешно наступать оккупационным войскам.