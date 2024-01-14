Нехватка лекарств и не только: в разведке Британии оценили, как война ударила по медицине России

Разведка Великобритании в последнем отчете оценили, как влияет активная военная кампания России против Украины на жизнь граждан страны-агрессора. В ведомстве подчеркнули, что у россиян есть большие проблемы в медицинском секторе.

В частности, российские граждане столкнулись с нехваткой лекарственных средств. Таким образом, война против нашего государства существенно ударила по российской системе здравоохранения.

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У россиян проблемы с лекарствами из-за войны в Украине

В британской разведке, со ссылкой на российские СМИ отметили, что населению страны-агрессора трудно получить доступ к больничным услугам по всей стране. Представители ведомства также отметили, что в России наблюдается дефицит медицинских препаратов, в том числе антибиотиков широкого спектра действия.

Война, вероятно, вносит значительный вклад в эту ситуацию, поскольку больницы лечат раненых военных,

– оценили в разведке.

Там также подчеркнули, что правительство России также вынуждено сокращать штат гражданских медицинских учреждений по всей стране. Это делается из-за отсутствия медицинского персонала и финансовых трудностей в стране-агрессоре.

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