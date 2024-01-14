Зокрема, російські громадяни стикнулися з браком лікарських засобів. Таким чином війна проти нашої держави суттєво вдарила по російській системі охорони здоров'я.
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У росіян проблеми з ліками через війну в Україні
У британській розвідці, з посиланням на російські ЗМІ, зазначили, що населенню країни-агресорки важко отримати доступ до лікарняних послуг по всій країні. Представники відомства також зазначили, що у Росії спостерігають дефіцит медичних препаратів, у тому числі антибіотиків широкого спектра дії.
Війна, ймовірно, робить значний внесок у цю ситуацію, оскільки лікарні лікують поранених військових,
– оцінили у розвідці.
Там також наголосили, що уряд Росії також змушений скорочувати штат цивільних медичних установ по всій країні. Це робиться через брак медичного персоналу та фінансові труднощі у країні-агресорці.
Раніше у британській розвідці пояснювали, як погода вплине на бої в Україні
- У розвідці Великої Британії зазначили українська, так і російська армія діятимуть на полі бою за холодної погоди. Зокрема, як наша, так і армія країни-агресорки покладатимуться на прилади нічного бачення аж до початку весни 2024 року.
- За прогнозами розвідки, через промерзання ґрунту, умови пересування по перетнутій місцевості помітно покращаться протягом січня та лютого. А відлига у березні призведе до дедалі складніших умов для пересування.
- У розвідці також наголосили на додаткових труднощах для обох сторін бойових дій через короткий світловий день. Там зазначили, що це ускладнює оперативні умови як для ЗСУ, так і для російських окупантів.
- Крім того, у розвідці Великої Британії також наголошували, що останнім часом російська армія має проблеми з веденням наступальних операцій. Адже після збиття кількох винищувачів українською армією Росія не має повної переваги у повітрі, що не дозволяє успішно наступати окупаційним військам.