"Знают не из телевизора": политолог оценил настроения в России
Финансовая ситуация в России ухудшается, цены на продукты растут. Это может привести к беспорядкам, однако, несмотря на трудности, Кремль находит деньги для выплат военным.
Политолог Алексей Кошель рассказал 24 Каналу, что в ближайшее время в России, вероятно, не будет никаких протестов из-за войны, которую оккупанты ведут против Украины. Это обусловлено тем, что пропаганда и спецслужбы работают очень успешно.
Смотрите также "Запрыгивают в последний вагон": почему россиянки побуждают своих мужей идти на войну в Украину
Бездействие россиян
Алексей Кошель подчеркнул, что несмотря на чрезвычайно большие потери на войне, о которых россияне знают не из телевизора, а от своего окружения или близких людей, они не смогли протестовать против этого.
За несколько лет было 2 – 3 антивоенных протеста, к которым присоединилось очень мало россиян. Это указывает на то, что нам (украинцам – 24 Канал) не стоит надеяться на какие-то изменения в России,
– сказал он.
Мобилизация в России
Из-за серьезных потерь на войне в Украине, Кремль нуждается в увеличении численности своей армии. Желающих идти на смерть становится все меньше, однако в России, к сожалению, достаточно ресурсов, чтобы увеличивать выплаты военным.
Власть еще не использовала мобилизационный резерв тех, кто имеет двойное гражданство. Я убежден, что украинцы, которые давно живут в Москве, в зоне риска на ближайшую волну мобилизации,
– предположил политолог.
Он объяснил это тем, что такой формат мобилизации не вызовет никаких акций протеста. Наоборот, россияне будут довольны этим.