Считают одноразовыми, – командир экипажа БПЛА шокировал проблемами в строю врага

Российская армия – это армия страха. Бойцы панически боятся свое военное командование. Большинство российских солдат идет воевать, чтобы заработать денег, или же, чтобы избежать тюрьмы, имея проблемы с законом.

Об этом в эфире 24 Канала отметил командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, поделившись историями, которые услышал от российских военнопленных.

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Что рассказывают пленные российские оккупанты?

Командир поделился, что во время общения с пленными российскими оккупантами слышал о том, что они были по несколько дней на позициях без воды и пищи, ели только то, что удалось найти.

Например, один из российских бойцов рассказывал, что ел корешки растений. Он сдался в плен, потому что выбежал на улицу из-за того, ему показалось, что где-то есть вода и начал есть землю.

У него было ужасное обезвоживание. Там к личному составу реально относятся как к скоту, считают одноразовыми, это ужасно,

– озвучил Отченаш.

Российские пленные, со слов командира, рассказывают, что сейчас, чтобы в России привлекли к уголовной ответственности, достаточно просто выйти на улицу и бросить где-то окурок, могут подойти и угрожать заключением за что угодно.

"Угрожают людям: или их отправят за решетку, или они пойдут на войну. Конечно, они выбирают войну. Другие делают это, потому что хотят заработать денег, но когда попадают на линию боестолкновения, то российские офицеры ставят перед выбором: или идти штурмовать, или их застрелят прямо на месте", – рассказал Отченаш.

В российской армии даже существует понятие "обнулить личный состав", это распространяется на тех, кто не хочет идти в штурм. Бойцов, которые отказываются выполнять приказы военного командования, могут привязать к дереву как жертвоприношение украинскому дрону.

"Личный состав очень боится своего командования. Они идут штурмовать, потому что надеются, что так у них больше вероятность выжить, чем если откажутся и будут просто застрелены", – отметил Отченаш.

С чем у врага есть проблемы?

Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" заметил, что со стороны противника уменьшилось применение техники, поскольку он в значительном количестве теряет ее на поле боя.

Видим, что у них уменьшается использование "буханок", они уже ездят на "жигулях". Это показатель того, что у врага есть определенные проблемы с наличием техники,

– подчеркнул Отченаш.

Однако Россия пытается накапливать технику, расконсервировать все, что только можно. Одновременно с этим страна-агрессор получает помощь от своих союзников: Северной Кореи, Китая, Ирана. Без этой поддержки, как подытожил командир экипажа БПЛА "Кара небесная", российская армия посыпалась бы значительно быстрее.