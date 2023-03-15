Дефицит возможен во всем: как Россия качественно или количественно может усилить свое вооружение

Британская разведка сообщила, что из-за проблем с боеприпасами у россиян вводится лимит на их использование. К тому же, сейчас военное командование России точно не знает, насколько хватит их запасов, поэтому готовит разные варианты развития событий.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь. Он подчеркнул, что россияне будут стараться максимально захватить Донецкую и Луганскую области, а дальше будут давить через Китай, экономику, энергетику или западные медиа, чтобы заставить Украину подписать своеобразный "ничейный вариант" с преимуществами для них.

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Самусь уверен, что общее количество снарядов, готовых к использованию, не знают даже в России. Там до сих пор есть советские склады, на которых находятся сотни тысяч тонн боеприпасов, но аудита, чтобы определить, в каком они состоянии, никто не проводил.

Однако они статистически оказываются пригодными, например, их могут отправить в войска и там уже войска разбираются кто как может. Конечно, это снижает эффективность выполнения задач подразделениями,

– добавил эксперт.

Дефицит может быть с чем-либо

Подобная ситуация сложилась и со стволами, которые Россия сейчас не может выпускать так интенсивно, как Советский Союз, сообщил Самусь.

Потенциально дефицит в России может развиться на любом направлении: ракетном, ствольном, артиллерийском, с боеприпасами и т.д.

– подчеркнул говорящий.

Россия не готовилась к войне такой интенсивности. Поэтому однозначно сказать, как она будет исходить из этой ситуации, сейчас нельзя, заметил Самусь. Военное командование до конца не понимает, как это решать.

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Решающие полгода

Сейчас война находится в своей критической точке. Войска ВСУ готовятся к контрнаступлению, а значит, у России нет времени разворачивать военную экономику, переходить на мощности СССР, подчеркнул Самусь.

Россияне могут достать из складов то, что они будут использовать в ближайшие полгода. За это время контрнаступление ВСУ покажет, как будут дальше развиваться события.

Либо Россия просто выведет свои войска и закроется, будет там вариться в своем фашистском соке, либо будет продолжать эту войну, либо постарается заморозить конфликт, как они сейчас захотят сделать,

– сказал аналитик.

Он убежден, что в России наступает период, когда они сами не смогут определить на сколько хватит их снарядов или других ресурсов, резюмировал Самусь.

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