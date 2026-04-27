Подробности сообщают источники 24 Канала. Волна критики военного командования противника прокатилась и в сети.

Как россияне жалуются на дефицит ресурсов?

По словам военкоров страны-агрессора, ситуация на фронте настолько сложная, что технику иногда не удается даже доставить к позициям, ведь ее уничтожают еще на подходах.

Также они признают технологическое отставание: российские силы не успевают за темпами развития и использования дронов украинской стороной.

Среди внешних причин называют международные санкции, удары ВСУ и общее технологическое отставание России. В то же время не менее серьезной проблемой является внутренний фактор – тотальная коррупция, которая пронизывает как общество, так и армию.

В частности, служба для многих российских военных превращается в источник заработка для командиров. Система злоупотреблений начинает действовать еще на этапе подготовки и продолжается непосредственно на фронте.

Во вражеском войске – серьезные проблемы с обеспечением: скриншоты, предоставлены 24 Каналу

Командиры разных уровней – от взводных до батальонных – часто продают гуманитарную помощь, которую передают волонтеры. Вместо того, чтобы попасть к солдатам, она оказывается в магазинах или перепродается другим подразделениям.

Об этом рассказывают и сами военные, и люди, которые собирают помощь. По их словам, посылки к солдатам просто не доходят – все продается, даже базовые вещи.

В результате бойцы остаются без необходимого, вынуждены покупать это за собственные средства или вообще обходиться без него. Рассказывают там и о том, что солдаты зимой спали просто на голом снегу.

У сотрудницы сын сказал: "Мама, ни рубля, ни шоколадки – нам все это продают". В госпитале ребята рассказывали, что командиры сбывают все, что только могут,

– пишут россияне в сети.

Отдельным "бизнесом" стала перепродажа дронов – одного из самых дефицитных ресурсов на фронте. По словам российских военных, часть беспилотников, полученных от волонтеров, не ставят на учет, а хранят и продают тем самым солдатам, которые в них нуждаются. Фактически военные вынуждены покупать технику у собственного командования, иначе остаются без нее.

Эти утверждения частично подтверждаются аналитикой открытых источников: в подразделениях на Запорожском направлении фиксировались случаи, когда командиры были причастны к продаже гуманитарной помощи и оборудования. В итоге возникает парадоксальная ситуация: пока одни российские военные гибнут, не имея достаточного обеспечения, другие наживаются на войне, продавая ресурсы, предназначенные для фронта.

На этом фоне контрастно звучат заявления Владимира Путина о так называемых "секретах побед" во Второй мировой войне, где он упоминает поддержку тыла. Однако современная реальность демонстрирует совсем другую картину – системные проблемы обеспечения и коррупцию внутри армии.

К слову, российский диктатор цинично заявил, что трудности в экономике страны являются временными, зато "Россия – вечная".

Реальны ли какие-то изменения в России на фоне экономического кризиса?

В стране накапливается критическая масса проблем, связанных с войной, что может привести к серьезной внутренней нестабильности.

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что растущее недовольство населения действиями власти способно перерасти в ощутимые потрясения внутри страны-агрессора. Он отметил, что ключевым фактором являются удары Украины по нефтяной инфраструктуре России. В частности речь идет о таких атаках:

26 апреля украинские силы нанесли удары по Ярославскому НПЗ;

16 апреля серьезным разрушениям подвергся Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

По мнению Загороднего, экономические трудности лишь усугубляют ситуацию и могут спровоцировать кризис уже в ближайшие месяцы.

При этом адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что Россия ежемесячно теряет примерно 35 тысяч военных в войне против Украины. По его словам, эти потери существенно превышают показатели СССР за весь период войны в Афганистане, где за десять лет погибло около 20 тысяч солдат.