Подробиці повідомляють джерела 24 Каналу. Хвиля критики військового командування противника прокотилася й у мережі.

Як росіяни скаржаться на дефіцит ресурсів?

За словами військкорів країни-агресорки, ситуація на фронті настільки складна, що техніку іноді не вдається навіть доставити до позицій, адже її знищують ще на підходах.

Також вони визнають технологічне відставання: російські сили не встигають за темпами розвитку та використання дронів українською стороною.

Серед зовнішніх причин називають міжнародні санкції, удари ЗСУ та загальне технологічне відставання Росії. Водночас не менш серйозною проблемою є внутрішній фактор – тотальна корупція, яка пронизує як суспільство, так і армію.

Зокрема, служба для багатьох російських військових перетворюється на джерело заробітку для командирів. Система зловживань починає діяти ще на етапі підготовки й продовжується безпосередньо на фронті.

У ворожому війську – серйозні проблеми із забезпеченням: скриншоти, надані 24 Каналу

Командири різних рівнів – від взводних до батальйонних – часто продають гуманітарну допомогу, яку передають волонтери. Замість того, щоб потрапити до солдатів, вона опиняється в магазинах або перепродається іншим підрозділам.

Про це розповідають і самі військові, і люди, які збирають допомогу. За їхніми словами, посилки до солдатів просто не доходять – усе продається, навіть базові речі.

У результаті бійці залишаються без необхідного, змушені купувати це за власні кошти або взагалі обходитися без нього. Розповідають там і про те, що солдати взимку спали просто на голому снігу.

У співробітниці син сказав: "Мамо, ні рубля, ні шоколадки – нам усе це продають". У госпіталі хлопці розповідали, що командири збувають усе, що тільки можуть,

– пишуть росіяни в мережі.

Окремим "бізнесом" стало перепродавання дронів – одного з найдефіцитніших ресурсів на фронті. За словами російських військових, частину безпілотників, отриманих від волонтерів, не ставлять на облік, а зберігають і продають тим самим солдатам, які їх потребують. Фактично військові змушені купувати техніку у власного командування, інакше залишаються без неї.

Ці твердження частково підтверджуються аналітикою відкритих джерел: у підрозділах на Запорізькому напрямку фіксувалися випадки, коли командири були причетні до продажу гуманітарної допомоги та обладнання. У підсумку виникає парадоксальна ситуація: поки одні російські військові гинуть, не маючи достатнього забезпечення, інші наживаються на війні, продаючи ресурси, призначені для фронту.

На цьому тлі контрастно звучать заяви Володимира Путіна про так звані "секрети перемог" у Другій світовій війні, де він згадує підтримку тилу. Однак сучасна реальність демонструє зовсім іншу картину – системні проблеми забезпечення та корупцію всередині армії.

До слова, російський диктатор цинічно заявив, що труднощі в економіці країни є тимчасовими, натомість "Росія – вічна".

Чи реальні якісь зміни в Росії на тлі економічної кризи?

У країні накопичується критична маса проблем, пов'язаних із війною, що може призвести до серйозної внутрішньої нестабільності.

Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що зростаюче невдоволення населення діями влади здатне перерости у відчутні потрясіння всередині країни-агресорки. Він зазначив, що ключовим фактором є удари України по нафтовій інфраструктурі Росії. Зокрема йдеться про такі атаки:

26 квітня українські сили завдали ударів по Ярославському НПЗ;

16 квітня серйозних руйнувань зазнав Туапсинський нафтопереробний завод.

На думку Загороднього, економічні труднощі лише поглиблюють ситуацію і можуть спровокувати кризу вже в найближчі місяці.

При цьому адмірал НАТО Джузеппе Каво Драгоне повідомив, що Росія щомісяця втрачає приблизно 35 тисяч військових у війні проти України. За його словами, ці втрати суттєво перевищують показники СРСР за весь період війни в Афганістані, де за десять років загинуло близько 20 тисяч солдатів.