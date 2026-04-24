Скарги росіян опублікував телеграм-канал Exilenova+. Там зауважили, що окупанти дивилися телевізор і думали, що до них це не дійде.
На що поскаржилася росіянка з Самари?
За її словами, до повітряних тривог вона вже звикла, вони стали фоном. Але днями "все було інакше".
Самаро, ви там як? Сьогодні реально було по-справжньому страшно, але ще такого ніколи, на мою думку, не було страху. (...) Сьогодні це взагалі все було інакше, мене аж трясе досі. Через 20 хвилин після сирени десь я дізнаюся про те, що приліт за 15 хвилин від мене в будинок,
– сказала вона.
Контекст. Імовірно, мова про удар 23 квітня. Тоді в російських пабліках писали, що було влучання в житловий будинок – можливо, внаслідок роботи ППО.
Росіянка пожалілася, що їй хочеться безпеки. Мовляв, завжди думала, що "Самару це так сильно не торкнеться", а тепер говорить, що це просто треш і в неї нема слів.
І сьогодні мене вперше різко так накрило усвідомлення таке: те, що відбувається, не десь там, у новинах, а от зовсім поруч. І знаєте, реально відчула цей страх, що реально дуже страшно. І думки всі такі уривчасті, важкі,
– зізналася вона.
Жителька Самари розповідає про атаку: дивіться відео
Довідка. Самара – це Середнє Поволжя. Відстань від України – 842 кілометри по прямій (до окупованої території Луганщини).
Показуємо Самару на карті / Скриншот 24 Каналу
Цікаво! Після обмеження інтернету та блокування Telegram у Росії рейтинг Путіна знижується уже сьомий тиждень поспіль. Це рекорд з 2018 року, коли в Росії підвищили пенсійний вік. Слід сказати, що початок війни проти України та мобілізація в 2022 році не викликали таких сильних емоцій у росіян.
Які наслідки атаки на Самару?
23 квітня під удар потрапив важливий об'єкт. Але є різні дані, що саме це було – чи Новокуйбишевський НПЗ, чи нафтохімічний комбінат.
21 квітня СБУ уразила нафтостанцію "Самара", яка формує експортний сорт нафти Urals. Про це повідомили джерела 24 Каналу в СБУ.
А 18 квітня після атаки були пожежі на нафтопереробних заводах "Новокуйбишевський" та "Сизранський" у Самарській області.
Політолог Георгій Чижов розповів 24 Каналу, що Сили оборони працюють, аби урізати експорт ворога. Росія багато заробила на нафті під час війни в Ірані.