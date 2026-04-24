Скарги росіян опублікував телеграм-канал Exilenova+. Там зауважили, що окупанти дивилися телевізор і думали, що до них це не дійде.

Дивіться також Чи можемо ми співчувати росіянам у Туапсе?

На що поскаржилася росіянка з Самари?

За її словами, до повітряних тривог вона вже звикла, вони стали фоном. Але днями "все було інакше".

Самаро, ви там як? Сьогодні реально було по-справжньому страшно, але ще такого ніколи, на мою думку, не було страху. (...) Сьогодні це взагалі все було інакше, мене аж трясе досі. Через 20 хвилин після сирени десь я дізнаюся про те, що приліт за 15 хвилин від мене в будинок,

– сказала вона.

Контекст. Імовірно, мова про удар 23 квітня. Тоді в російських пабліках писали, що було влучання в житловий будинок – можливо, внаслідок роботи ППО.

Росіянка пожалілася, що їй хочеться безпеки. Мовляв, завжди думала, що "Самару це так сильно не торкнеться", а тепер говорить, що це просто треш і в неї нема слів.

І сьогодні мене вперше різко так накрило усвідомлення таке: те, що відбувається, не десь там, у новинах, а от зовсім поруч. І знаєте, реально відчула цей страх, що реально дуже страшно. І думки всі такі уривчасті, важкі,

– зізналася вона.

Довідка. Самара – це Середнє Поволжя. Відстань від України – 842 кілометри по прямій (до окупованої території Луганщини).



Показуємо Самару на карті / Скриншот 24 Каналу

Цікаво! Після обмеження інтернету та блокування Telegram у Росії рейтинг Путіна знижується уже сьомий тиждень поспіль. Це рекорд з 2018 року, коли в Росії підвищили пенсійний вік. Слід сказати, що початок війни проти України та мобілізація в 2022 році не викликали таких сильних емоцій у росіян.

