Были ли проблемы со светом в Молдове после массированной атаки: энергетики сделали заявление

Во время массированной атаки россиян 5 декабря одна из ракет упала в Молдове. Пока угроза отключения электроэнергии в стране миновала.

Об этом сообщили в государственном предприятии Moldelectrica. В компании также отметили, что они вообще не фиксировали обесточение потребителей в этот день.

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Небольшое падение напряжения все же было, однако оно не навредило

Энергетики рассказали о рисках отключения потребителей от света в Молдове после массированных атак на Украину. Они заявили, что в этот раз перебоев удалось избежать и обесточений не было.

Правда, в 14:26 и 14:30 зафиксировали небольшое падение напряжения в некоторых узлах. Однако оно не было критическим и со временем все пришло в норму.

Запас мощности в молдавской энергосистеме помог нам избежать падения частоты сети и отключения потребителей от электроэнергии.

– объяснили в Moldelectrica.

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Что известно о падении ракеты в Молдове 5 декабря