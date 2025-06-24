В Запорожье в некоторых районах пропал свет: в чем причина

Вечером во вторник, 24 июня, в некоторых районах Запорожья исчезла электроэнергия. Это произошло в результате непогоды, которая накрыла регион.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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В Запорожье кое-где пропал свет

Вечером 24 июня Запорожье накрыла непогода. Так, в городе начался ливень, местные слышат гром.

Вследствие ухудшения погоды в некоторый районах города пропал свет. Соответствующую информацию СМИ и местные паблики опубликовали около 8 часов вечера.

Добавим, что в связи с непогодой возможны задержки в движении трамваев №№ 3, 10, 12, 14, 15, 16.

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Напомним, что утром 24 июня из-за неблагоприятных погодных условий на Львовщине были обесточены 39 населенных пунктов. По информации начальника Львовской ОГА Максима Козицкого, по состоянию на 08:00 были обесточены 39 населенных пунктов: 8 – полностью, 31 – частично.