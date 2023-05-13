Это не игра в стиле Лукашенко, – политолог предположил, есть ли у диктатора проблемы со здоровьем

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил парад победы в Москве. Многие заметили, что у него был болезненный вид и перебинтованная рука.

Существует большая вероятность, что Лукашенко все-таки болен. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, быть хилым не свойственно белорусскому диктатору. Он всегда играл в некоего "бодрячка": играл в хоккей и боролся с ковыдом "народными" методами.

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Россия может полностью поглотить Беларусь

Фесенко, со ссылкой на российские источники, рассказал, что Лукашенко в Москве сказал: "Умирать надо на родине". Достоверно о состоянии белорусского диктатора не известно, но нужно учитывать, что недавно загадочно умер Владимир Макей, многолетний глава МИД при Лукашенко.

"Он много раз менял главных чиновников в своем окружении: главу КГБ, премьер-министров, министров, но Макей всегда оставался. И тут вдруг он умер. После этого появились слухи о болезни Лукашенко. Я думаю, что эта ситуация может создать новую напряженность для Украины", – подчеркнул политолог.

Владимир Фесенко о состоянии белорусского диктатора: смотреть видео

По его словам, если Лукашенко не станет, существует риск того, что Россия возьмет под полный контроль Беларусь.

"Тут вопрос, выгодно ли это Китаю. Я думаю, что нет, ведь они много инвестировали в Беларусь и рассматривают эту страну, как свой форпост в отношениях с Россией, Украиной и странами ЕС. Терять Беларусь Китай не хочет и будет выдвигать свои требования касательно судьбы страны при Лукашенко и после", – отметил Фесенко.

Что известно о состоянии Лукашенко