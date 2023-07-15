Путин постоянно тасует генералов: какая на самом деле цель диктатора

Проблемы в русской армии все больше проникают в информационную среду. Не удается скрывать недовольство даже генералов. Потому Владимир Путин начинает просто их заменять и/или ликвидировать.

Об этом 24 Каналу рассказал Владислав Селезнев – военный эксперт. По его словам, российский диктатор начал очень беспокоиться за свою власть. Особенно его паника выросла после мятежа Евгения Пригожина.

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На днях генерал-майора Ивана Попова, руководителя 58-й армии, уволили с должности. Все потому, что он жаловался на проблемы в российской армии и успехи ВСУ на Запорожском направлении.

Очевидно, что все чаще происходящие в России и российской армии процессы связаны с отсутствием успехов на фронте. Они действуют по принципу вагнеровских штурмов, шаблонами, которые не работают на войне,

– отметил Владислав Селезнев.

Оккупанты несут бешеные потери, хотя российская пропаганда пытается это скрывать. Но в военной среде хорошо понимают ситуацию изнутри по поводу тенденций и объемов потерь.

Путин пытается укрепить диктатуру

Эти процессы, конечно же, не придают уверенности и порождают уныние, отчаяние в рядах оккупантов. Но рано говорить, что российская армия полностью разрушена. Они до сих пор имеют немалый потенциал. В частности, много и генералов: часть прошла боевые действия в Сирии, часть воюет в Украине.

"Путин помнит, кто был в фаворе во время Чеченской кампании. Для того чтобы это не повторилось, он проводит "тасовку колоды" российских генералов. Чтобы ни один с ним не приобрел излишнюю популярность", – подчеркнул военный эксперт.

А вот Сергей Шойгу и Валерий Герасимов вряд ли имеют уважение в военной среде. Однако Владимир Путин до сих пор испуган мятежом Пригожина, поэтому начинает мстить генералам, причастным к планированию. Диктатор сейчас пытается усилить свою власть.

Владислав Селезнев о ситуации внутри российской армии: смотреть видео

Первые результаты наступления будут играть немаловажную роль

Между тем ситуация на фронтах до сих пор сложна. На фоне того, что есть баланс сил и средств, ни одна из сторон не имеет возможности властвовать на всех участках одновременно. Где-то Силы обороны давят на врага, где-то оккупационная армия пытается давить на наши позиции.

В перспективе мы можем рассчитывать на серьезные результаты первого этапа контрнаступления. Ведь он направлен на то, чтобы максимально разрушить боевой потенциал оккупационной армии.

– заметил Селезнев.

Освобождение оккупированных территорий является задачей следующих этапов наступления. Сейчас же важно уничтожить как можно больше вражеской техники и российских оккупантов соответственно.

Это еще больше поможет дестабилизировать ситуацию внутри русской армии.

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