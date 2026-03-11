Это безумие, ирландский журналист рассказал, как живут обычные россияне сейчас
- Россияне тратят почти 40% своего дохода на еду, цены на продукты выросли, а в Москве закрыли 500 ресторанов.
- Кремль блокирует Telegram, чтобы скрыть экономический кризис, а российские власти занимаются коррупцией для финансирования войны.
В The Moscow Times сообщили, что россияне тратят почти 40% своего дохода только на еду. Между тем российские владельцы малого бизнеса жалуются, что все разрушается. Однако Кремль пытается это скрыть.
Об этом 24 Каналу рассказал журналист из Ирландии Кейлин Робертсон, отметив, что ситуация будет только ухудшаться. Кое-где россияне уже стоят в очередях за хлебом.
Смотрите также Год назад они у нас тоже были, но мы их не показывали, – Зеленский о "картах", которые имеет Украина
Как живут обычные россияне сейчас?
По словам журналиста, в России блокируют Telegram, новостные сайты и VPN, чтобы маскировать реальное положение. Однако только в Москве закрыли 500 ресторанов, а цены на продукты выросли на рекордные 40% за последние 16 лет.
Можно понять, что в России все плохо, когда жаловаться начинают россияне. Гражданские – на цены в супермаркетах, а солдаты – на недостаток необходимого на фронте. Ведь СМИ жестко контролируют и могут быть неприятности,
– подчеркнул он.
Интересно! Кроме повышения цен, в россии наблюдается задержка заработных плат. Наихудшей ситуация является в Сибири и Забайкальском крае. Также без денег остались работники больниц, экстренных служб, образовательных учреждений, культурных учреждений в Хакасии.
Робертсон отметил, что Кремль начал полномасштабное вторжение, чтобы "вернуть величие" России. Однако вместо этого Москва столкнулась с катастрофической ситуацией в экономике и вернулась во времена Советского Союза и бедности. Существует вероятность, что в стране-агрессоре произойдет шринкфляция – снижение веса или объема производителем в упаковках товаров.
Буханку хлеба, которая стоит 50 рублей, продают отдельными частицами. В соцсетях сетуют, насколько абсурдным является покупать один кусок хлеба. Это безумие,
– подчеркнул журналист.
Он добавил, что пока санкции показывают свой результат, российские власти занимаются коррупцией, чтобы платить за очень дорогую войну. Однако больше всего от этого страдают именно россияне.
К чему приводят экономические проблемы в России?
- В Москве из-за проблем с бюджетом сократят 15% госслужащих. Речь идет о служащих органов исполнительной власти, а также работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции.
- Индекс экономических ожиданий россиян в январе 2026 года снизился до 113 пунктов против 140 в 2024 году. По данным российских институтов, в этом году экономику ожидает дальнейшее замедление из-за слабого роста ВВП и снижения инвестиций.
- Из-за роста налогов каждый третий владелец малого бизнеса в России рассматривает возможность закрытия. В прошлом году 39% предпринимателей имели бизнес, который находился в режиме выживания.