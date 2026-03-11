В The Moscow Times сообщили, что россияне тратят почти 40% своего дохода только на еду. Между тем российские владельцы малого бизнеса жалуются, что все разрушается. Однако Кремль пытается это скрыть.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист из Ирландии Кейлин Робертсон, отметив, что ситуация будет только ухудшаться. Кое-где россияне уже стоят в очередях за хлебом.

Смотрите также Год назад они у нас тоже были, но мы их не показывали, – Зеленский о "картах", которые имеет Украина

Как живут обычные россияне сейчас?

По словам журналиста, в России блокируют Telegram, новостные сайты и VPN, чтобы маскировать реальное положение. Однако только в Москве закрыли 500 ресторанов, а цены на продукты выросли на рекордные 40% за последние 16 лет.

Можно понять, что в России все плохо, когда жаловаться начинают россияне. Гражданские – на цены в супермаркетах, а солдаты – на недостаток необходимого на фронте. Ведь СМИ жестко контролируют и могут быть неприятности,

– подчеркнул он.

Интересно! Кроме повышения цен, в россии наблюдается задержка заработных плат. Наихудшей ситуация является в Сибири и Забайкальском крае. Также без денег остались работники больниц, экстренных служб, образовательных учреждений, культурных учреждений в Хакасии.

Робертсон отметил, что Кремль начал полномасштабное вторжение, чтобы "вернуть величие" России. Однако вместо этого Москва столкнулась с катастрофической ситуацией в экономике и вернулась во времена Советского Союза и бедности. Существует вероятность, что в стране-агрессоре произойдет шринкфляция – снижение веса или объема производителем в упаковках товаров.

Буханку хлеба, которая стоит 50 рублей, продают отдельными частицами. В соцсетях сетуют, насколько абсурдным является покупать один кусок хлеба. Это безумие,

– подчеркнул журналист.

Он добавил, что пока санкции показывают свой результат, российские власти занимаются коррупцией, чтобы платить за очень дорогую войну. Однако больше всего от этого страдают именно россияне.

К чему приводят экономические проблемы в России?