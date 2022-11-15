"Замерзаем, SOS": люди в Мариуполе на стенах собственных домов умоляют о помощи

В Мариуполе люди, живущие под российской оккупацией, умоляют о помощи. Жители города по-прежнему живут не только без отопления, но и без окон.

В Мариуполе все больше надписей с "криком" о помощи. Так, жильцы дома по улице Гагарина, 3, пытаются достучаться до оккупационных властей.

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Мариупольцы живут без окон

Люди доведены до отчаяния, поскольку скоро зима, а условия проживания в городе просто ужасающие. Они живут без отопления и окон, но администрация города игнорирует эти проблемы. Поэтому жильцы домов уже кричат о помощи.

Мариупольцы умоляют о помощи / Фото городской совет Мариуполя

Таких надписей становится все больше. Они демонстрируют подлинное отношение россиян к мариупольцам.

Люди пишут надписи на стенах, чтобы привлечь внимание "власти" / Фото городской совет Мариуполя

По данным Мариупольского горсовета, уже даже пророссийские активисты говорят, что в Мариуполе совершается большое преступление против людей: часть мариупольцев могут умереть от холода.

Когда освободят Мариуполь: прогнозы экспертов

Военный эксперт Петр Черник заявил, что освобождение Мариуполя и Мелитополя возможно уже зимой. Такая операция по освобождению весьма логична, потому что это условная средняя точка линии разграничения и пересечения двух крупных группировок.

Генерал из США Бен Ходжес убежден, что ВСУ после освобождения Херсона будут стремительно продвигаться дальше. Он считает, что к январю они могут освободить Мариуполь.

Однако советник главы города Петр Андрющенко, опираясь на карту боевых действий и здоровую логику, утверждает: битва за Мариуполь начнется гораздо быстрее, чем планируют россияне.

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