У Маріуполі все більше написів з "криком" про допомогу. Так, мешканці будинку по вулиці Гагаріна, 3, намагаються достукатися до окупаційної влади.
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Маріупольці живуть без вікон
Люди доведені до відчаю, оскільки скоро зима, а умови проживання у місті просто жахливі. Вони живуть без опалення та вікон, але "адміністрація міста" ігнорує ці проблеми. Тому мешканці будинків вже кричать про допомогу.
Маріупольці благають про допомогу / Фото міська рада Маріуполя
Таких написів стає все більше. Вони демонструють справжнє ставлення росіян до маріупольців.
Люди пишуть написи на стінах, аби привернути увагу "влади" / Фото міська рада Маріуполя
За даними Маріупольської міськради, уже навіть проросійські активісти кажуть, що в Маріуполі відбувається великий злочин проти людей: частина маріупольців можуть померти від холоду.
Коли звільнять Маріуполь: прогнози експертів
- Військовий експерт Петро Черник заявив, що звільнення Маріуполя та Мелітополя можливе вже взимку. Така операція зі звільнення – вельми логічна, бо це умовна середня точка лінії розмежування та пересікання двох великих угруповань.
- Генерал зі США Бен Ходжес переконаний, що ЗСУ після звільнення Херсона стрімко просуватимуться далі. Він вважає, що до січня вони можуть звільнити Маріуполь.
- Однак, радник очільника міста Петро Андрющенко, спираючись на карту бойових дій та здорову логіку стверджує: битва за Маріуполь розпочнеться набагато швидше, аніж планують росіяни.
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