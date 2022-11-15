У Маріуполі все більше написів з "криком" про допомогу. Так, мешканці будинку по вулиці Гагаріна, 3, намагаються достукатися до окупаційної влади.

Цікаво ЗСУ взимку можуть звільнити Маріуполь та Мелітополь: яка стратегічна роль цих міст для України

Маріупольці живуть без вікон

Люди доведені до відчаю, оскільки скоро зима, а умови проживання у місті просто жахливі. Вони живуть без опалення та вікон, але "адміністрація міста" ігнорує ці проблеми. Тому мешканці будинків вже кричать про допомогу.

Маріупольці благають про допомогу / Фото міська рада Маріуполя

Таких написів стає все більше. Вони демонструють справжнє ставлення росіян до маріупольців.

Люди пишуть написи на стінах, аби привернути увагу "влади" / Фото міська рада Маріуполя

За даними Маріупольської міськради, уже навіть проросійські активісти кажуть, що в Маріуполі відбувається великий злочин проти людей: частина маріупольців можуть померти від холоду.

Коли звільнять Маріуполь: прогнози експертів

Військовий експерт Петро Черник заявив, що звільнення Маріуполя та Мелітополя можливе вже взимку. Така операція зі звільнення – вельми логічна, бо це умовна середня точка лінії розмежування та пересікання двох великих угруповань.

Генерал зі США Бен Ходжес переконаний, що ЗСУ після звільнення Херсона стрімко просуватимуться далі. Він вважає, що до січня вони можуть звільнити Маріуполь.

Однак, радник очільника міста Петро Андрющенко, спираючись на карту бойових дій та здорову логіку стверджує: битва за Маріуполь розпочнеться набагато швидше, аніж планують росіяни.

Важливо – Оприлюднили підсумки першого дня саміту G20: дивіться відео