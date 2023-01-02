Пока Россия хочет заморозить Украину: в Бурятии – массовое отключение электроэнергии, на улице -25

Россия без ежедневно методично обстреливает критическую инфраструктуру Украины, пытаясь лишить нас не только света, но и тепла в домах. Также она не забывает кричать, что мир без ее энергоресурсов зимой просто замерзнет.

Более того, она выпустила не один пропагандистский ролик, на которых изображает насколько ужасно холодно в мире без нее. Однако при своих угрозах миру российские власти совершенно забыли о собственном же народе, который в безумных "минусах" испытывает проблемы с электроэнергией. Очередной такой случай произошел и в Улан-Удэ, о чем сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.

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Замерзает многотысячный город

Так, в этом городе, который является самым большим городом республики Бурятия и имеет население более 400 тысяч человек, произошло массовое отключение электроэнергии. Местные СМИ сообщают, что отключение света произошло в центре, а также на котельнях отдельных микрорайонов.

Такие перебои привели не только к темноте в домах россиян и в заведениях, но и к отсутствию воды и падению параметров теплоносителей. И это при том, что за окном там от -25 и ниже. Из сообщений СМИ также известно, что такая ситуация в городе не впервые.

Произошло еще одно технологическое нарушение, центр города снова попал под отключение. Еще одна бригада энергетиков направлена на восстановительные работы. Время восстановления пока не известно. Бригады работают,

– сообщили в РосСМИ.

Людей выгоняют на улицу

Из-за отсутствия света в городе не работают магазины и торговые центры, а людей по доброте душевной выгоняют на мороз.

Посетителей выгоняют, все на улице стоят. А на улице -30, очень холодно,

– рассказала местная жительница.

Поэтому российским властям впору было бы не развязывать войны и угрожать миру глобальными катастрофами, а заняться проблемами в собственном государстве и обеспечением достойной жизни собственного же народа.

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