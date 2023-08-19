Полностью разорвало, – в сети показали последствия атаки дрона на танкер SIG

В сети распространили новое видео повреждений российского танкера Sig, подвергшегося атаке морским дроном в Черном море.

И хотя это произошло еще в ночь с 4 на 5 августа, кадры реальных повреждений судна все еще появляются. Ведь россияне уверяли, что атаку морского дрона удалось отбить. Как видно по видео, не совсем.

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Образовалась огромная пробоина

На опубликованных кадрах видно, что в районе машинного отделения в ватерлинии образовалась огромная пробоина.

"Вот это от дрона. Это взорвал дрон, о*игиты", – констатирует закадровый голос.

Мужчина использует ругательство, потому что других слов подобрать не может. Тот удивляется, что такая пробоина в танкере образовалась от, казалось бы, обычного дрона.

Мужчина отмечает, что в результате взрыва в танкере образовалась дыра метров 8 на 8. По его словам, полностью разорвало машинное отделение.

Главное об атаке на русский Sig

В начале месяца в Керченском проливе морской дрон атаковал российский танкер Sig. Экипаж судна сообщал, что оно не может передвигаться самостоятельно, а машинное отделение заполнило воду.

Источники 24 Канала сообщили, что к ночной атаке на подсанкционный танкер причастна Служба безопасности Украины.

По данным росСМИ, во время атаки на борту находились 11 человек. Большинство отделались ссадинами.

Отметим, что данный танкер был построен в 2014 году. Он находится под санкциями США, куда попал в результате доставки авиационного топлива из оккупированного Крыма в Сирию.