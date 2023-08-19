І хоч сталося це ще в ніч з 4 на 5 серпня, кадри реальних пошкоджень судна все ще з'являються. Адже, росіяни запевняли, що атаку морського дрона вдалось відбити. Як видно по відео, не зовсім.

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Утворилась величезна пробоїна

На опублікованих кадрах видно, що в районі машинного відділення у ватерлінії утворилася величезна пробоїна.

"Ось це від дрона. Це підірвав дрон, о*ігіти", – констатує закадровий голос.

Чоловік використовує лайку, бо інших слів підібрати не може. Той дивується, що така пробоїна у танкері утворилась від, здавалось би, звичайного дрона.

Чоловік зазначає, що унаслідок вибуху у танкері утворилась діра метрів 8 на 8. За його словами, повністю розірвало машинне відділення.

Відзначимо, що цей танкер був побудований в 2014 році. Він перебуває під санкціями США, куди потрапив внаслідок доставки авіаційного палива з окупованого Криму до Сирії.

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