Когда подавать документы на отсрочку: до прохождения ВЛК или после

До недавнего времени, а именно до 18 мая 2024 года, граждане подавали документы для предоставления отсрочки от мобилизации как до прохождения процедуры военно-врачебной комиссии (ВВК), так и после.

Практика изменилась

После принятия постановления Кабинета №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период" все изменилось. Нюансы объяснила юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Диана Скумадчук.

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По словам юриста, теперь военнообязанных, которые обратились в ТЦК и СП с письменным заявлением о получении отсрочки от мобилизации – до принятия решения соответствующей комиссией – не должны направлять на прохождение медицинского осмотра для определения факта их пригодности к несению военной службы в рядах Вооруженных сил Украины.

Только в случае, если военнообязанному откажут в предоставлении отсрочки, тогда он должен направляться на ВВК,

– сказала Скумадчук.

Какие исключения

! Военнообязанные граждане, у которых срок действия отсрочки от призыва во время проведения мобилизационных мероприятий на период военного положения не закончился, также не направляются на ВВК.

Юрист уточнила, что исключение составляют военнообязанные, которые изъявили желание проходить военную службу в рядах ВСУ по контракту.