Процесс пошел: в Одессе начали разбирать ограждение вокруг памятника Екатерине II

28 декабря 2022, 11:22
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Источник:

"Суспільне"

28 декабря в Одессе разбирают деревянное ограждение вокруг памятника Екатерине II. Таким образом местные власти решили наконец-то демонтировать скандальный монумент.

Кстати, о демонтаже памятника Екатерине II стало известно еще в ноябре. Такое решение приняли на сессии Одесского городского совета.

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В Одессе демонтируют памятник Екатерине II

Ограждение вокруг монумента установили в начале ноября. На нем написано, что ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции "Учредителям Одессы".

И вот наконец-то сегодня, 28 декабря, коммунальщики начали убирать ограждение, а позже и произойдет снос памятника Екатерине II.


В Одессе сносят памятник Екатерине II / фото "Суспильне"


Что происходит возле памятника Екатерине II / фото "Суспильне"


Коммунальщики убирают забор возле памятника Екатерине II в Одессе / фото "Суспильне"

Скандал вокруг памятника Екатерине II в Одессе: что известно

  • Летом этого года на сайте президента появилась петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе.
  • В итоге петиция набрала нужное количество голосов, после чего Владимир Зеленский обратился в Одесский городской совет.
  • Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Екатерине. Он заявлял, что якобы нужен компромисс.
  • 3 ноября спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук фактически анонсировал демонтаж памятника.
  • 30 ноября стало известно, что на сессии городского совета депутаты поддержали решение о демонтаже и переносе памятника "Учредителям Одессы". Также демонтируют памятник Суворову. Решение поддержали 43 депутата.

Автор: Софія Ковнір