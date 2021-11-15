Процесс заблокирован: Денисова рассказала, почему Украина не может вернуть своих пленных

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что боевики с оккупированных территорий требуют полной амнистии для своих "собратьев", которых Украина передала во время обмена пленными. Из-за этого переговоры по возвращению украинцев пока не проводят.

Боевики требуют от украинских властей закрытия уголовных производств, завершения следствия или оправдания для всех террористов, которых зимой 2019 и весной 2020 года Украина передала в рамках обмена пленными. Об этом Людмила Денисова заявила в интервью.

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Боевики блокируют переговоры

По словам Людмилы Денисовой, амнистировать боевиков может только президент, поскольку только у него есть это право. Однако это не является его обязательством, как считают российские наемники.

Боевики считают, что процесс обмена зимы 2019 – весны 2020 годов не завершен, поскольку их "требования о процессуальном очищении" вроде бы не выполнили. Из-за этого российские наемники отказываются от переговоров по проведению следующего обмена.

Никаких переговоров не начали по новым обменам, ибо сторона-оккупант считает незавершенными обмены, которые провели в конце 2019 и весной 2020. Они говорят о том, что пока обмены "не будут завершены", что по их мнению означает полное процессуальное очищение, то новых переговоров об обменах быть не может,

– заявила Денисова.

Таким образом, по словам Денисовой, боевики заблокировали процесс обмена пленными.

Новости о пленных украинцах

В октябре Людмила Денисова заявляла о том, что украинских пленных в России содержат в ужасных условиях, а на наших граждан оказывают психологическое давление.

В Киеве 9 ноября СБУ задержала боевика Дениса Куликовского под прозвищем "Палыч". Бывший пленный Станислав Асеев рассказал, что под руководством террориста в донецкой застенки "Изоляция" издевались над украинцами – в частности пытали электрическим током.

В оккупированной Макеевке боевики жестоко убили 37-летнего Руслана Макарца, которого с 2019 года незаконно удерживали в плену.