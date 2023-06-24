Война завершится внутри России, процесс начался, – Данилов

Алексей Данилов прокомментировал происходящее в России. Он напомнил, что украинская формула мира предполагает выход на границы 1991 года и запуск саморазрушения России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины отметил, что как война началась, так она и закончится – внутри России. Данилов также опубликовал отрывки выступлений Путина 24 февраля 2022 и 24 июня 2023 года.

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Что сказал Данилов о событиях в России

Украинская формула устойчивого мира предполагает выход на границы 1991 года и запуск процессов саморазрушения России. Как война началась, так она и закончится внутри России. Процесс начат…

– заявил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО опубликовал ролик, в котором Путин говорит о начале войны 24 февраля 2022 года и об "ударе в спину" 24 июня 2023 года.

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Путин отреагировал на события в России

Российский диктатор утром 24 июня обратился к россиянам. Российский диктатор сказал: "Действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые борются на фронте. Это удар в спину нашей стране и народу".

Путин жаловался на измену, наказание и приказы силовикам. Подробнее о том, что сказал российский диктатор – можно прочесть здесь.