Процессы будут необратимыми, – эколог об изменениях климата в Украине
Источник:24 канал
Влияние глобального потепления может стать необратимым за ближайшие 10 лет. Если не принимать меры, климатические изменения существенно повлияют и на Украину.
Об этом сообщила вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Валерия Заружко в эфире одного из украинских телеканалов. Она подчеркнула, что последствия климатических изменений в Украине можно было заметить в частности 19 июля 2021 года, когда в Киеве за 30 минут выпала аномальная, месячная норма осадков.
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"Следует подумать об этом, поскольку времени остается мало. По прогнозам экспертов, если ничего не изменить до 2030 года, то процессы будут необратимыми", – отметила Заружко.
Экологические изменения на государственном уровне
Эколог отметила, что некоторые изменения следует внедрять на государственном уровне. Говорится о введении методов циркулярной экономики, которые действуют в европейских странах.
Это позволит нам использовать не природные ресурсы, а вторсырье в новых продуктах,
– пояснила Заружко.
Кроме этого, страна должна уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. В Украине уже есть соответствующий национальный план, который подписали в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Впрочем, денег на его реализацию еще не выделили.
Повышение экосознания украинцев
Вице-президент Профессиональной ассоциации экологов отметила, что следует повышать и уровень экологического сознания граждан. Она предложила объяснять основы детям в школах и детсадах.
"Должны быть соответствующие программы, чтобы повысить уровень экологической ответственности украинцев. Сейчас их мало, люди не понимают, что делать конкретно им, чтобы улучшить окружающую среду", – акцентировала Заружко.
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