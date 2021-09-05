Процессы будут необратимыми, – эколог об изменениях климата в Украине

Влияние глобального потепления может стать необратимым за ближайшие 10 лет. Если не принимать меры, климатические изменения существенно повлияют и на Украину.

Об этом сообщила вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Валерия Заружко в эфире одного из украинских телеканалов. Она подчеркнула, что последствия климатических изменений в Украине можно было заметить в частности 19 июля 2021 года, когда в Киеве за 30 минут выпала аномальная, месячная норма осадков.

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"Следует подумать об этом, поскольку времени остается мало. По прогнозам экспертов, если ничего не изменить до 2030 года, то процессы будут необратимыми", – отметила Заружко.

Экологические изменения на государственном уровне

Эколог отметила, что некоторые изменения следует внедрять на государственном уровне. Говорится о введении методов циркулярной экономики, которые действуют в европейских странах.

Это позволит нам использовать не природные ресурсы, а вторсырье в новых продуктах,

– пояснила Заружко.

Кроме этого, страна должна уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. В Украине уже есть соответствующий национальный план, который подписали в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Впрочем, денег на его реализацию еще не выделили.

Повышение экосознания украинцев

Вице-президент Профессиональной ассоциации экологов отметила, что следует повышать и уровень экологического сознания граждан. Она предложила объяснять основы детям в школах и детсадах.

"Должны быть соответствующие программы, чтобы повысить уровень экологической ответственности украинцев. Сейчас их мало, люди не понимают, что делать конкретно им, чтобы улучшить окружающую среду", – акцентировала Заружко.

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