"Прочь из Украины": этнические венгры получают угрозы, это российская ИПСО, – ЦПД

На номера телефонов украинских этнических венгров начали приходить сообщения на венгерском языке. В них говорится, чтобы представители этой национальности "убирались прочь из Украины". Впрочем, это лишь очередной "вброс" российской ИПСО.

Сообщения поступают якобы от “украинских националистов”. Однако это осуществляется с аккаунтов с кодами мобильных операторов Казахстана, Боснии и Герцеговины и Кыргызстана.

Смотрите также Россия провалила самую дорогую в своей истории ИПСО, – Буданов сказал, что хотели сделать оккупанты

Очередное российское ИПСО

Центр противодействия дезинформации сообщает, что на номера телефонов украинских этнических венгров начали приходить сообщения на венгерском языке с призывами убираться "вон из Украины".

Впрочем, такие сообщения – это очередная российская ИПСО. Она имеет целью создать видимость угроз в адрес венгров Украины со стороны "украинских националистов".

Такие действия осуществляются для того, чтобы спровоцировать межэтническую вражду между украинцами и венграми.

Понимая, что украинская сила - это единство народа, Россия стремится расколоть украинское общество,

– говорится в сообщении ЦПД.

Центр призывает граждан в случае получения таких сообщений блокировать контакт, с которого было отправлено смс, и обратиться в Киберполицию.

Ранее в сети распространяли ИПСО в отношении сына Сырского: что известно

21 февраля россияне нашли в Австралии якобы "сына" Александра Сырского, который поддерживает российскую агрессию в Украине. Однако на самом деле этот человек не имеет родственных связей с главнокомандующим.

Пропагандисты распространяли видео с так называемым "сыном Сырского" – который на самом деле таковым не является.

Иван Сырский, который стал героем российских роликов, не является сыном главнокомандующего ВСУ. Он сын бывшей жены Александра Сырского от ее другого брака. Ивана Александр Сырский не усыновлял, а с его матерью развелся еще в 2009 году.

Бывшая жена Сырского вышла замуж и 14 лет назад переехала в Австралию – вместе с новым мужем и детьми. Сам главнокомандующий ВСУ не поддерживает никаких связей с семьей.

Оккупанты спекулируют на теме, что генерал родился во Владимирской области в России. Советник главы Офиса президента призвал не реагировать на вражеские вбросы, ведь не стоит оценивать человека по тому, где он родился. Как отметил Подоляк, взрослый человек несет ответственность за себя и свои поступки – однако не может отвечать за других.

Не давайте врагу ввести себя в заблуждение и управлять вашим сознанием!