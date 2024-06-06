Продавали комплектующие ВПК России: ГБР разоблачили схему, которую организовал экс-нардеп
Источник:Офис Генпрокурора
Государственное бюро расследований продолжает разоблачать схемы, которые могут навредить Украине. На этот раз удалось задержать бывшего народного депутата и руководителя концерна.
Будут судить владельцев и топ-менеджмент концерна, который продавал комплектующие российскому ВПК после начала полномасштабного вторжения России. Им инкриминируют создание преступной организации и помощь государству-агрессору.
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Преступную схему организовал член Партии регионов
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении 7 человек – владельцев и топ-менеджмента концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК.
В ходе расследования удалось установить, что организовал преступную схему бывший народный депутат Украины – член Партии Регионов. Промышленно-инновационная группа компаний его семьи с 2014 года обеспечивала госпредприятия России и Беларуси высокоэффективным и энергосберегающим оборудованием.
Оно необходимо для функционирования нефтегазодобывающих, горных, металлургических, химических, угольных, транспортных предприятий и других структур оборонно – промышленного комплекса страны-агрессора.
После начала полномасштабного вторжения владельцы продолжили сотрудничество с агрессором. Среди участников преступной организации – близкие родственники экс-нардепа, менеджмент промышленно-инновационной группы компаний и граждане России.
Они наладили поставки через подконтрольные иностранные и российские подставные фирмы. Эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд зарубежных фирм. С 24 февраля 2022 года по этой схеме поставлено деталей минимум на 190 миллионов гривен. После получения стратегической продукции "посредники" переправляли ее в Россию.
Концерн занимал второе место в поставках товаров для российских компаний, экспортируя 95% производимой в Украине продукции.
Четырех участников преступной группы также разыскивали.
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