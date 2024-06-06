Судитимуть власників та топменеджмент концерну, який продавав комплектувальні російському ВПК після початку повномасштабного вторгнення Росії. Їм інкримінують створення злочинної організації та допомогу державі-агресору.
Дивіться також У Києві на Хрещатику цивільний побив військового ТЦК
Злочинну схему організував член Партії регіонів
Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно 7 осіб – власників та топменеджменту концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК.
Під час розслідування вдалося встановити, що організував злочинну схему колишній народний депутат України – член Партії регіонів. Промислово-інноваційна група компаній його родини з 2014 року забезпечувала держпідприємства Росії та Білорусі високоефективним та енергозберігаючим обладнанням.
Воно необхідне для функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств та інших структур оборонно-промислового комплексу країни-агресора.
Після початку повномасштабного вторгнення власники продовжили співпрацю з агресором. Серед учасників злочинної організації – близькі родичі екснардепа, менеджмент промислово-інноваційної групи компаній та громадяни Росії.
Вони налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські підставні фірми. Ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб закордонних фірм. З 24 лютого 2022 року за цією схемою поставлено деталей щонайменше на 190 мільйонів гривень. Після одержання стратегічної продукції "посередники" переправляли її в Росію.
Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.
Чотирьох учасників злочинної групи також розшукували.
СБУ викрила інформатора Росії на півночі Харківщини
- СБУ вдалося затримати російського інформатора, який готував захоплення Вовчанська на Харківщині. Шпигун подорожував по прифронтовій місцевості та фіксував координати розташування українських військ.
- Повідомляючи інформацію окупантам, їхній спільник докладно описував розташування українських захисників. Отриману інформацію ворог планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів.
- Російським інформатором став місцевий підприємець, який під виглядом розв'язання комерційних питань об'їжджав прифронтову зону та приховано фіксував розташування українських військ.