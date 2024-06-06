Судитимуть власників та топменеджмент концерну, який продавав комплектувальні російському ВПК після початку повномасштабного вторгнення Росії. Їм інкримінують створення злочинної організації та допомогу державі-агресору.

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Злочинну схему організував член Партії регіонів

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно 7 осіб – власників та топменеджменту концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК.

Під час розслідування вдалося встановити, що організував злочинну схему колишній народний депутат України – член Партії регіонів. Промислово-інноваційна група компаній його родини з 2014 року забезпечувала держпідприємства Росії та Білорусі високоефективним та енергозберігаючим обладнанням.

Воно необхідне для функціонування нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хімічних, вугільних, транспортних підприємств та інших структур оборонно-промислового комплексу країни-агресора.

Після початку повномасштабного вторгнення власники продовжили співпрацю з агресором. Серед учасників злочинної організації – близькі родичі екснардепа, менеджмент промислово-інноваційної групи компаній та громадяни Росії.

Вони налагодили постачання через підконтрольні іноземні та російські підставні фірми. Ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику нібито для потреб закордонних фірм. З 24 лютого 2022 року за цією схемою поставлено деталей щонайменше на 190 мільйонів гривень. Після одержання стратегічної продукції "посередники" переправляли її в Росію.

Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.

Чотирьох учасників злочинної групи також розшукували.

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