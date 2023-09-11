Помогали стать моряком: в Одесской области задержали чиновников, которые "продавали" выезд за границу

В Одесской области СБУ задержала двух чиновников, которые "за награду" обещали гарантированное прохождение экзамена на квалификацию моряка. Уклонисты легко уезжали за границу как судоводители торговых кораблей.

За время работы схемы злоумышленники "заработали" около двух миллионов гривен. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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Взятка помогала "сдать" тест

В Одесской области чиновники помогали уклонистам гарантированно сдать тест на получение "удостоверения моряка" за денежное "вознаграждение". Сотрудник Измаильского морпорта, а также чиновник Дунайской квалификационной комиссии Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства предлагали оформить уклонистов в качестве судоводителей торговых кораблей. Это позволяло избегать мобилизации и без проблем уезжать за границу.

За такие "услуги" мужчины просили от 700 до 1200 долларов в зависимости от первоначальных навыков по морскому делу и финансовых возможностей уклониста. В общей сложности коррупционерам удалось получить около 2 миллионов гривен.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников прямо во время передачи очередной взятки. Обоим

сообщили подозрение по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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