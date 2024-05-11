Госдеп США одобрил срочную продажу Украине трех HIMARS
Источник:AP
Госдеп США одобрил срочную продажу трех высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS Украине. За них Соединенным Штатам заплатит Германия.
О решении министр обороны страны Борис Писториус объявил 9 мая, находясь с визитом в Вашингтоне. Стоимость техники ориентировочно 30 миллионов долларов.
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Что известно о 3 HIMARS для Украины
В пятницу (10 мая – 24 Канал) Госдеп одобрил предложенную экстренную продажу HIMARS Украине за ориентировочно 30 миллионов долларов,
– сообщили журналисты.
По их данным, госсекретарь Энтони Блинкен объяснил, что есть чрезвычайная ситуация, которая требует "немедленной продажи" Украине реактивных систем залпового огня HIMARS. Системы будут поступать из армейского арсенала Соединенных Штатов.
Что этому предшествовало
- Германия 9 мая заявила, что купит в США для Украины три пусковые установки M142 HIMARS. Немецкие СМИ писали, что решение купить Украине РСЗО Берлин принял еще тогда, когда Конгресс США не мог одобрить законопроект о помощи Украине на более чем 60 миллиардов долларов.
- 10 мая Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи на 400 миллионов долларов. Он предусматривает дополнительные боеприпасы для Patriot и NASAMS, а также системы HIMARS, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin, боевые машины пехоты Bradley, артиллерийские снаряды, бронетранспортеры M113 и многое другое.
- Кроме того, Канада предоставит ориентировочно 55,7 миллиона долларов на инициативу Германии по усилению системы противовоздушной обороны Украины. Решение о помощи Берлин принял в апреле 2024 года.