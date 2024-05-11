Госдеп США одобрил срочную продажу Украине трех HIMARS

Госдеп США одобрил срочную продажу трех высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS Украине. За них Соединенным Штатам заплатит Германия.

О решении министр обороны страны Борис Писториус объявил 9 мая, находясь с визитом в Вашингтоне. Стоимость техники ориентировочно 30 миллионов долларов.

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Что известно о 3 HIMARS для Украины

В пятницу (10 мая – 24 Канал) Госдеп одобрил предложенную экстренную продажу HIMARS Украине за ориентировочно 30 миллионов долларов,

– сообщили журналисты.

По их данным, госсекретарь Энтони Блинкен объяснил, что есть чрезвычайная ситуация, которая требует "немедленной продажи" Украине реактивных систем залпового огня HIMARS. Системы будут поступать из армейского арсенала Соединенных Штатов.

Что этому предшествовало