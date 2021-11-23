Продление санкций ЕС в отношении Януковича и его окружения: Венедиктова о положении дел

Украина координирует свои усилия с ЕС касательно применения санкций против Виктора Януковича и его окружения. Именно санкции, говорят в Офисе генпрокурора, тесно связаны с арестом активов чиновников, их конфискацией и возвращением в Украину.

Санкции против бывших чиновников обсудили на совещании в Офисе генпрокурора.

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Генпрокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что координация действий с Евросоюзом состоялась полгода назад и с тех пор произошел значительный прогресс.

В течение 2021 года:

изменено подозрение 1 лицу,

удовлетворены 3 ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей заочно,

направлено 9 запросов в рамках международного сотрудничества,

наложен арест на 4 банковских счета,

удовлетворено 5 ходатайств о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования,

еще одно такое ходатайство находится на рассмотрении.

Санкции связаны с возвратом активов в Украину

По словам генпрокурора, сохранение санкций связано с арестом активов экс-чиновников. После их конфискации может говориться о возврате средств в Украину.

В Украине наложили арест на значительное количество активов экс-чиновников, даже в отношении тех – против которых отменены санкции ЕС.

В рамках уголовных производств арестовали 119 миллионов долларов США, более 74 миллионов швейцарских франков, более 172 миллионов гривен. Также говорится об аресте корпоративных прав на 776 миллионов гривен, 36 объектов недвижимости, историко-культурных ценностей и другое.

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