Какая судьба "зернового соглашения": Мартышев предположил механизмы давления на Россию
Турция хочет продлить "зерновое соглашение" еще на три месяца, а впоследствии увеличить срок его действия на 2 года. В то же время Россия может прибегнуть к гибридному методу блокировки экспорта.
Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования КШЭ Павел Мартышев отметил, что с начала "зернового соглашения" – августа 2022 года – экспортеры потеряли более одного миллиарда долларов из-за простого судна. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Де-юре, возможно, удастся достичь договоренностей о продлении соглашения на экспорт зерна еще на три месяца, а де-факто – маловероятно. Ведь последние инспекции судов были в начале июня, а сейчас Россия фактически блокирует проход суден в Босфоре.
"Даже продление зернового соглашения может означать, что в неделю будет проходить всего два – три судна, а это даже хуже отмены сделки. Ведь судна очень теряют на простое", – сказал аналитик.
Механизмы давления
В геополитической плоскости страны могут оказывать давление на Россию, однако на агрорынке особого давления быть не может. Ведь Россия активно экспортирует зерно, удобрения и нашла альтернативный путь для экспорта аммиака.
В плоскости агрорынка особого давления на Россию быть не может. Это геополитическая история,
– отметил Мартышев.
Подключение дочерней кампании российского банка "Россельхозбанк" к SWIFT разве что немного снизит транзакции, но кардинально не изменит ситуацию. Россияне уже могут экспортировать сырье, зерно официально экспортируется и существует серый рынок нефти.
Какую роль в "зерновом соглашении" играет Турция: смотрите видео
Роль Турции
Турция в "зерновом соглашении" – это геополитический посредник.
Она (Турция – 24 Канал) ведет смешанную игру "и нашим, и вашим",
– подчеркнул аналитик.
Возможно, когда будет еще больший прогресс в контрнаступлении, Анкара станет более лояльной к Украине. Однако пока турки не против того, что российская часть комиссии замедляет инспекцию. В то же время, Украина развивает альтернативные пути в случае, если Россия не продлит соглашение.
Последние новости о зерновом соглашении
- Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков цинично угрожает разрывом зерновой сделки. Оккупанты аргументируют это тем, что якобы "условия" российской стороны "не выполняются".
- В Евросоюзе могут разрешить выделить дочернюю компанию российского банка "Россельхозбанк", которая бы возобновила связь с глобальной сетью SWIFT. Все это для того, чтобы россияне продолжали соблюдать "зерновое соглашение".
- Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что Россия может выйти с "зернового соглашения".