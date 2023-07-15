Возможно, не с тем Путиным общался, – Жданов о странных словах Пескова о "зерновом соглашении"
Президент Турции Реджеп Эрдоган 14 июля заявил, что диктатор Владимир Путин согласился продлить соглашение на экспорт зерна. В то же время, эти слова мгновенно опроверг рупор узурпатора Дмитрий Песков.
Об этом в своем видеоблоге рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Продление этого соглашения, вероятно, наступит с 17 июля 2023 года.
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Самое слабое звено
Перед продлением "зернового соглашения" Путин выдвинул ряд требований. Одно из ключевых условий – это подключение "Россельхозбанка" к SWIFT. Кроме того, кремлевский узурпатор хочет, чтобы разрешили продажу удобрений через порты Балтийского моря.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, как всегда, самое слабое звено и главный для снятия санкций с России. Он изъявил желание "угодить" Москве и согласился присоединить SWIFT.
"Я так понял, что позиция Эрдогана была тверда и непоколебима. Он молчал и ждал, когда ответит Путин на его заявление, что если Россия не вернется к "зерновому соглашению", то оно будет продолжаться без участия страны-агрессорки, при этом турецкий флот будет обеспечивать безопасность прохождения судов по Черному морю в порты Украины", – сказал Жданов.
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Человек похож на Путина
Турецкие СМИ со ссылкой на Эрдоган сообщили, что Путин согласился на продление соглашения об экспорте зерна. Однако это заявление опроверг спикер бункерного Песков. Мол, никаких заявлений с российской стороны по поводу "зернового соглашения" не было.
Также Эрдоган заявил СМИ, что Путин в августе приедет в Турцию. Это будет его первая поездка за границу с момента выдачи ордера об аресте Международным уголовным судом. Так, президент Турции подтвердил договоренности с российским диктатором – Путин согласился продлить "зерновое соглашение", а Эрдоган пригласил его в Турцию.
"В последнее время некоторые источники говорят, что "человек похож на Путина" сегодня участвует в общественных мероприятиях. Возможно, он (Песков – 24 Канал) не с тем Путиным общался, что соглашение продлено", – отметил военный эксперт.
Как Россия шантажирует продолжением "зернового соглашения"
- За несколько дней до истечения срока соглашения на экспорт зерна генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Путину подключение дочерних компаний российского сельскохозяйственного банка к SWIFT в обмен на продление "зернового соглашения" с Украиной.
- К счастью, Европейский Союз не поддержал инициативу Гутерреша и исключил возможность возвращения российских банков в SWIFT.
- В ООН отметили, что это предложение якобы позволит нивелировать "серьезную обеспокоенность России", а также продолжить поставлять зерновые продукты по Черному морю.