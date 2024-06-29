В Раде заявили, что нет необходимости продлевать срок обновления данных

Федор Вениславский заявил, что подавляющее большинство граждан обновили данные через Резерв+. По его словам, различия в обновлении данных через ТЦК, ЦПАУ или приложение нет.

Народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал во время брифинге в "Медиацентре Украина – Укринформ", есть ли необходимость продлевать период обновления данных. Ведь, согласно новому законом о мобилизации, данные надо обновить до 16 июля, пишет 24 Канал.

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Надо ли продлевать сроки обновления данных

Динамика, которую мы сегодня наблюдаем в обновлении военно-учетных данных, достаточно положительная. Прошел месяц и 8 дней (по состоянию на 26 июня – 24 Канал) с момента вступления в силу соответствующего закона уже 2 миллиона 370 тысяч граждан Украины обновили свои данные,

– заявил нардеп.

По его словам, при снятии страхов перед приложением Резерв+ динамика может быть значительно лучше. Ведь пропускная способность системы позволяет обрабатывать гораздо больше информации одновременно.

"Сейчас потребности в продлении 60-дневного срока обновления данных нет", – заявил Федор Вениславский.

Стоит заметить, что в конце мая депутаты подали законопроект о продлении срока обновления данных до 150 дней.

На днях в Минобороны заявили, что не поддерживают законопроект о продлении срока обновления данных. Ведь министерство не видит в этом смысла.