Продолжаются тяжелые бои: Генштаб рассказал об операции на левом берегу и потерях россиян

В Генштабе подтвердили проведение операции на левом берегу и сообщили новые детали. Там заявили, что продолжают ликвидацию личного состава и техники для того, чтобы оттеснить окупантов как можно дальше от правого берега.

Одна из задач Вооруженных Сил – защита гражданского населения. Также военные сообщили о потерях российской армии в ходе проведения действий на левом берегу Херсонщины.

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Детали операции на Левобережье

В Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр по Херсонскому направлению. В настоящее время военные проводят диверсионные, рейдовые и разведывательные действия.

В настоящее время ВСУ работают над тем, чтобы выявить пути снабжения боеприпасами и продовольствием. Также они разведывают, где расположены личный состав и техника россиян, позиции артиллерии и т.д – они будут уничтожены.

Идут тяжелые бои. Одна из главных целей этой работы – оттеснить врага подальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных российских обстрелов. Чем дальше российская артиллерия будет стоять от Херсона – тем лучше,

– отметили в Генштабе.

​​ВСУ наносят значительные потери врагу на левом берегу даже несмотря на серьезную линию укреплений и мощное сопротивление врага. Им удалось провести несколько успешных действий. Ежедневно россияне предпринимают от 4 до 10 попыток отразить позиции в ВСУ. Они вынуждены перебрасывать подразделения по другим направлениям.

Также военные поделились статистикой потерь российских военных при проведении операции на левом берегу. ВСУ ликвидировали:

личного состава – 1216 убитыми и 2217 ранеными;

танков – 24 танка;

артиллерийских систем и минометов – 89;

автомобильная техника – 135;

боевых бронированных машин – 48;

РСЗО – 9;

плавсредств – 14;

специальной техники – 15;

командные пункты – 4;

склады с боеприпасами – 29;

FPV дроны – 135;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5.

ВСУ на левом берегу

Морская пехота 17 ноября впервые официально подтвердила проведение операции на левом берегу Херсонской области. В частности, им даже удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Продвижение постепенно происходит.

Плотность российских войск на Херсонском направлении невысока, чем и пользуются Силы обороны. Из-за подрыва Каховской ГЭС оккупанты не могут "окопаться" в некоторых местах – формально, им нет смысла пытаться пробиваться к берегу.

Российские пропагандистские ресурсы еще 13 ноября обнародовали новость, что командование солдат России решило перегруппировать войска с левого берега и перебросить их на "более выгодные" позиции. Однако это заявление быстро аннулировали – в ISW уверены, что таким образом оккупанты хотели отвлечь внимание украинских сил.