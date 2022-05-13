Продолжаются вражеские обстрелы на Донбассе: какая ситуация по основным направлениям

Продолжаются 79 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Враг продолжает обстреливать Восток нашего государства и пытается продвинуться, впрочем, по большей части не имеет никакого успеха.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал очередную сводку по состоянию на 18:00 13 мая. Об актуальной ситуации на Донбассе читайте дальше.

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Ситуация на Донбассе 13 мая

По информации Генштаба, на Славянском направлении российские оккупанты сосредоточили свои основные усилия на наступлении вблизи населенного пункта Богородичное, однако не имели успеха. Вражеская артиллерия обстреливала территории в районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Кроме того, враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка.

На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Российские оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Каменка, Марьинка и Новомихайловка.

На Лиманском направлении оккупанты неудачно пытались закрепиться вблизи Александровки. На Северодонецком направлении оказывают огневое влияние в районе населенного пункта Рубежное.

Вместе с тем на Бахмутском направлении противник пытался идти штурмом в направлениях населенных пунктов Золотое и Камышеваха, но безуспешно. Продолжаются обстрелы населенных пунктов Орехово и Тошковка.

Между тем на Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, российские оккупанты пытаются осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Каменка и Новоселовка, однако успеха не имеют.

В Мариуполе, который уже более 2 месяцев находится в блокаде врага, продолжаются обстрелы. Оккупанты сосредоточили свои основные усилия на блокировке наших защитников и защитниц в районе завода "Азовсталь".