Продолжат ли раздавать повестки на блокпостах: адвокат ответил

Адвокат Владислав Юрчак рассказал, что ранее в Украине повестки вручались в основном по территориальному принципу. В то же время это правило было достаточно формальным.

Подробности 24 Канала рассказал Владислав Юрчак – юрист адвокатского объединения T&T Partners. Он рассказал, что ранее повестки могли выписать только мужчинам, имеющим постоянную регистрацию на территории, где работают соответствующие ТЦК и СП.

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Это предполагало, что мужчина призывного возраста, прибывший на новое место жительства, должен в течение 7 ближайших дней стать на военный учет. Если мужчина этого не сделал, ему тоже должны вручать повестки.

В то же время возникала и коллизия – нужно было доказать разницу между "постоянным проживанием" и "временным проездом". Этим моментом активно пользовались некоторые граждане, желавшие избежать мобилизации. Сейчас им будет это сделать гораздо сложнее, а "легендарные" повестки на блокпостах стали реальностью. Впрочем, и здесь есть нюансы,

– подчеркнул адвокат.

Рада должна продолжить военное положение

Военное положение в Украине введено до 20 мая. В то же время Верховная Рада продлит его. Причина – боевые действия на территории страны. Скорее всего, военное положение продолжат снова на 90 дней – до августа 2023 года.