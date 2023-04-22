Деталі 24 Каналу розповів Владислав Юрчак – юрист адвокатського об'єднання T&T Partners. Він розповів, що раніше повістки могли виписати лише чоловікам, які мають постійну реєстрацію на території, де працює відповідний ТЦК та СП.

Зверніть увагу Чи можна оскаржити видачу повістки не за місцем проживання: пояснення юриста

Це передбачало, що чоловік призовного віку, який прибув на нове місце постійного проживання, має упродовж 7 найближчих днів стати на військовий облік. Якщо чоловік цього не зробив, йому теж мають вручати повістки.

Водночас виникала й колізія – потрібно було довести різницю між "постійним проживанням" і "тимчасовим проїздом". Цим моментом активно користувалися деякі громадяни, які хотіли уникнути мобілізації. Нині ж їм буде це зробити значно складніше, а "легендарні" повістки на блокпостах стали реальністю. Втім, і тут є нюанси,

– наголосив адвокат.

Рада має продовжити воєнний стан

Воєнний стан в Україні наразі запроваджений до 20 травня. Водночас Верховна Рада продовжить його. Причина – бойові дії на території країни. Найімовірніше воєнний стан продовжать знову на 90 днів – до серпня 2023 року.