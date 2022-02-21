Продолжение учений России и Беларуси свидетельствует о готовящемся вторжении, – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому каналу прокомментировал одну из неожиданных выходок Кремля. Речь идет о продолжении учений "Союзная решимость-2022".

Это совместные российско-белорусские военные учения, которые должны были закончиться 20 февраля. Но вдруг Владимир Путин решил не выводить свои войска из Беларуси, хотя обещал Западу другое.

Тем временем на Западе Возле украинской границы начались польско-американские военные учения

Столтенберг прокомментировал продолжение совместных учений России и Белоруссии

Продолжение военных учений России и Белоруссии после ранее заявленной граничной даты 20 февраля свидетельствует в пользу версии о подготовке вторжения России в Украину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

На прошлой неделе Россия пообещала, что выведет войска. Вместо этого Россия продвигает все больше войск и все ближе к границе с Украиной,

– отметил он.

И добавил: "Учения, которые, по их словам, должны были закончиться сегодня (20 февраля, – 24 канал), теперь будут продолжаться. Все это вписывается в картину того, что Россия готовится к вторжению в Украину".

Владимир Путин решил не заканчивать "Союзную решимость-2022" (совместные с Беларусью военные учения на территории последней) 20 февраля, как обещал ранее.Проще говоря, российские войска остаются в Беларуси, и даже срок их вывода пока неизвестен. Понятное дело, аргументировал Кремль такое решение "обострением на Донбассе".

К слову, на такую ​​ситуацию, кроме Столтенберга, отреагировали, например:

В Государственном департаменте США. Там считают, что продолжение учений в Беларуси свидетельствует о продолжении российского сценария относительно возможного нового вторжения в Украину.

А в Литве вообще убеждены, что неожиданная выходка Кремля свидетельствует о подготовке наступления россиян на Киев.

Между тем, в Беларуси "миролюбиво" заявили, что с Россией создают военную группировку, чтобы "дать отпор".

Напомним: Зеленский в Мюнхене выдвинул требования к НАТО