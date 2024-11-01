Еще неделя – две: что может остановить продвижение россиян в Донецкой области

На Донецком фронте ситуация остается чрезвычайно сложной. Врагу удается продвигаться на нескольких направлениях.

Что и когда может остановить россиян для 24 Канала объяснил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник.

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Что изменит ситуацию

За последнее время оккупанты продвинулись на Кураховском направлении и к северу от захваченного Угледара, бои идут за город Селидово.

По словам Черника, несмотря на определенные продвижения, прорывными их назвать невозможно. В таком случае вклинения врага должны доходить до третьей линии обороны и достигать 12 – 20 километров.

Враг имеет задачу выйти на границы Донецкой области, однако остановит продвижение, вероятно, начало сезона дождей. Он прогнозируется уже через несколько недель.

Неделя – две дождей, и все меняется. Идем в контрбатарейные дуэли, здесь мы их на порядок опережаем,

– резюмировал полковник ВСУ в запасе.

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