Продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на сейчас остановлено, – Сырский

Продвижение оккупационных войск в приграничье Сумской области по состоянию на эту неделю остановлено. Линия боестолкновения стабилизирована.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Ситуация в Сумской области

Главнокомандующий ВСУ отметил, что оборона Сумщины – одна из основных задач на сегодня.

Сирский подчеркнул, что в соответствии с итогами мая и июня можно констатировать, что нынешняя волна попыток "летнего наступления" агрессора с территории России захлебывается так же, как в прошлом году попытка наступления противника на Харьковщину.

Зато, как отметил главнокомандующий ВСУ, принятые ранее наши решения уже дают результат.

Продвижение российских войск в приграничье Сумщины по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого соприкосновения – стабилизирована,

– сообщил Сырский.

По его словам, на определенных участках украинские подразделения успешно задействуют тактику активной обороны и освобождают нашу землю в приграничье Сумщины.