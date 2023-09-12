Силы обороны продвигаются по 50 – 200 метров в сутки на Таврическом направлении, – Штупун

Наступательная операция на Таврическом направлении продолжается. Наши военные практически ежедневно продвигаются, освобождая территорию родной страны от врага.

Подробнее о ситуации рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона 11 сентября. Он отметил, что бывают дни, когда наши военные не продвигаются, но на это есть веские причины.

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На Таврическом направлении Силы обороны продвигаются

На этом этапе мы продвигаемся по 50 – 100 – 200 метров в сутки. Иногда это километры. А иногда движения нет вообще, потому что нужно закрепиться и защитить личный состав,

– отметил Штупун.

Отметим, что Таврическое направление охватывает оккупированную часть Запорожской области, часть Донецкой вместе с линией фронта к Авдеевке.

По его словам, на этот участок фронта – Запорожское направление – оккупанты активно стягивают свои резервы. Причина этого – потеря личного состава. Стягивают подкрепление русские не только с временно оккупированных территорий, но и с самой России.

Также враг безрезультатно пытается вернуть утраченные позиции или пытается отвлечь наши подразделения. Он использует в обороне, в частности, свои воздушно-десантные войска, но на штурмы бросает обычно какие-то территориальные войска и так называемые штурмовые отряды,

– заметил Штупун.

По словам Штупуна, с начала летнего наступления воины из ОСУВ "Таврия" смогли освободить более 255 квадратных километров.

Он добавил, что наши военные продолжают продвигаться. За прошедшую неделю им удалось освободить еще 4,8 квадратного километра. Тем временем оккупанты просчитываются, а также совершают ошибки на поле боя.

Штупун подчеркнул, что нашим военным необходимы средства противодействия российской авиации, средства ее усиления и дистанционного разминирования. Это позволит более эффективно продвигаться и освобождать территории родной страны.

Обратим внимание на утреннюю сводку Генштаба от 12 сентября. В ней сообщили, что наши военные имели успех в районе южнее и юго-восточнее Работино. На достигнутых рубежах Силы обороны закрепляются.