Раздробленный на 2 части, – Андрющенко рассказал об особенностях плана "Mariupol Reborn"

Над проектом восстановления Мариуполя после деоккупации "Mariupol Reborn" работают уже более года вместе с международными партнерами. В частности, очень помогают Польша, Нидерланды, Великобритания.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, проект "Mariupol Reborn" разделен на 2 части.

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"Мы работаем над планом ежедневно уже больше года. Работаем прежде всего с нашими международными партнерами. Они нам очень помогают, в частности, Польша, Нидерланды, Великобритания. Думаю, что потом все вместе будем отстраивать город. План раздробленный фактически на 2 большие части", – сказал чиновник.

Особенности плана "Mariupol Reborn"

Петр Андрющенко отметил, что в первую часть плана входят проекты, которые нужно будет выполнить немедленно. Они касаются воды, электроснабжения и всего, что необходимо для жизни. Эта часть выполнения проекта должна длиться около 2 лет.

Затем начинаются уже другие части восстановления Мариуполя. Сейчас наши партнеры говорят, что для полного возрождения полумиллионного города нужно не менее 20 лет. Здесь все: и разминирование, и строительство фактически нового города,

– подчеркнул он.

Мариуполь нужно будет заново построить, он не будет таким, как раньше. Кроме того, точно не известно, насколько уничтожен город. План "Mariupol Reborn" построен исходя из сценария, что города фактически нет. По мнению советника мэра Мариуполя, город начнет развиваться через 5 – 7 лет после деоккупации.

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