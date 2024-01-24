Экзамены по языку, истории и Конституции: что нового в законопроекте о множественном гражданстве

На днях Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, позволяющего украинцам за границей получать наше гражданство. Параллельно они могут иметь паспорт страны, где проживают.

Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко заявила, что на самом деле этот вопрос обсуждали еще с 2019 года, когда президент внес первый законопроект. В то же время теперь многие украинцы выехали из Украины и это огромный человеческий капитал, который может вкладывать силу и душу в развитие нашей страны.

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Что нового предполагает проект закона о множественном гражданстве

Наталья Науменко заявила, что граждане ЕС и стран "Большой семерки" могут по упрощенной процедуре получить гражданство Украины и не выходить из своего первого гражданства.

Правительство и президент будут потом еще рассматривать вопросы, чтобы расширить круг таких стран. Также претенденты должны будут сдать экзамены по украинскому языку, истории Украины и Конституции Украины. У них на это есть три года,

– заявила должностница.

По ее словам, проект закона четко определяет основания потери гражданства. В частности, забрать гражданство могут из-за:

вопросов национальной безопасности,

пользование паспортом другой страны территории Украины.

Однако глава Государственной миграционной службы пояснила, что при рассмотрении в парламенте эти основания будут еще менять.

"Также там говорится о том, что иностранные военнослужащие, воюющие за Украину (в том числе из страны-агрессора) и у которых истек срок действия паспорта, все равно могут податься на гражданство Украины. Так же и члены их семей. Им тоже не нужно подавать" обязательство отказаться от гражданства другой страны – только декларацию о том, что в Украине они будут пользоваться исключительно украинским паспортом", – объяснила Наталья Науменко.

По ее словам, в законе о гражданстве Украины заложены принципы множественного гражданства. В частности, там говорится, что в случае, если гражданин Украины получил подданство другого государства, в нашей стране он использует исключительно украинский паспорт и считается украинским подданным.

"То есть фактически государство определило, что иногда человек может иметь другое гражданство, но не пользоваться им в Украине. Также мы понимаем, что военные, защищавшие или защищающие территориальную целостность Украины, просто не могут выйти из предыдущего гражданства", – заявила глава Государственной миграционной службы.

Зеленский внес в Раду проект закона о множественном гражданстве