Проезд в общественном транспорте подорожал на 25%: в каких городах больше всего
15 сентября 2021 , 09:58Читати новину українською
Источник:Госстат
Цены на проезд в общественном транспорте за последние 8 месяцев выросли в среднем на 24,7%. Стоимость билета подорожала с 5,5 гривны до 6,9 гривны.
Стоимость проезда в общественном транспорте подорожала на разную сумму. Все зависит от конкретного города.
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Самая высокая стоимость проезда в общественном транспорте
- в Ивано-Франковской области: билет подорожал на 66,7% – с 6 до 10 гривен;
- во Львовской области: билет подорожал на 42,9% – с 7 до 10 гривен.
- в Донецкой области: подорожание на 39,5% – до 9,5 гривен;
- в Винницкой области: подорожание на 85,6% – до 8,0 гривен.
К слову, в Киеве стоимость осталась на уровне 8 гривен.
Самая низкая стоимость проезда
- в Волынской, Сумской областях – 4 гривны;
- Херсонской области – 3,1 гривны.
Подорожание приезда в общественном транспорте в Одессе
В Одессе уже 15 сентября повысят стоимость проезда в маршрутках. Теперь одна поездка там будет стоить 10 гривен. Но перевозчики все равно недовольны. Мол, чтобы покрыть расходы, стоимость должна быть больше. Они заявляют, что оптимальным был бы тариф в 14 – 15 гривен.