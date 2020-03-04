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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке

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      Премьер-министр Алексей Гончарук уже сегодня, 4 марта, может уйти в отставку. Документ от имени премьера уже поступил в Верховную Раду. Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал Раде поддержать отставку Гончарука.

      За это решение проголосовали 23 члена комитета из 25 присутствующих, пишет Интерфакс.

      Важно: Заявление Гончарука об отставке уже поступило в Верховную Раду: документ

      Сейчас в заседании объявили перерыв. Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду представление на назначение нового премьер-министра. После этого комитет рассмотрит и примет решение, рекомендовать ли парламенту одобрить предложенную Зеленским кандидатуру.

      Что известно об отставке Гончарука: главное

      • 28 февраля, украинские СМИ сообщили, что премьер Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Мол, его разозлили постоянные сообщения о поисках замены для него.
      • Сам Гончарук неоднократно отмечал, что никаких заявлений не писал и с президентом не говорил.
      • После заседания фракции "Слуги народа" 3 марта, появилась информация, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Документ уже поступил в Верховную Раду.

      Все, что нужно знать о смене правительства

      Новым главой правительства, скорее всего, станет Денис Шмигаль, который сейчас является вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий. В то же время кандидатуры на должность нового первого вице-премьера пока нет.

      Кто и какие должности займет в обновленном правительстве

      • министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
      • главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
      • министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
      • Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
      • в Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
      • министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
      • министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышова;
      • министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
      • Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
      • министром Кабинета Министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов;
      • МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.

      Кроме того, появятся новые должности:

      • вице-премьером по вопросам оборонно-промышленного комплекса будет Олег Коростылев;
      • новое министерство по вопросам спорта возглавит Вадим Гутцайт.

      Интересно!  Гончарук, Тимошенко, Азаров: какое правительство Украины было самым скандальным

      Каким будет состав будущего Кабмина Дениса Шмыгаля
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Денис Шмыгаль Новости Украины СМИ Президент Украины Владимир Зеленский Скандал Верховная Рада Отставка правительства Гончарука Алексей Гончарук
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