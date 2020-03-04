Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке
Премьер-министр Алексей Гончарук уже сегодня, 4 марта, может уйти в отставку. Документ от имени премьера уже поступил в Верховную Раду. Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал Раде поддержать отставку Гончарука.
За это решение проголосовали 23 члена комитета из 25 присутствующих, пишет Интерфакс.
Важно: Заявление Гончарука об отставке уже поступило в Верховную Раду: документ
Сейчас в заседании объявили перерыв. Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду представление на назначение нового премьер-министра. После этого комитет рассмотрит и примет решение, рекомендовать ли парламенту одобрить предложенную Зеленским кандидатуру.
Что известно об отставке Гончарука: главное
- 28 февраля, украинские СМИ сообщили, что премьер Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Мол, его разозлили постоянные сообщения о поисках замены для него.
- Сам Гончарук неоднократно отмечал, что никаких заявлений не писал и с президентом не говорил.
- После заседания фракции "Слуги народа" 3 марта, появилась информация, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Документ уже поступил в Верховную Раду.
Все, что нужно знать о смене правительства
Новым главой правительства, скорее всего, станет Денис Шмигаль, который сейчас является вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий. В то же время кандидатуры на должность нового первого вице-премьера пока нет.
Кто и какие должности займет в обновленном правительстве
- министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
- главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
- министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
- Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
- в Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
- министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
- министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышова;
- министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
- Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
- министром Кабинета Министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов;
- МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.
Кроме того, появятся новые должности:
- вице-премьером по вопросам оборонно-промышленного комплекса будет Олег Коростылев;
- новое министерство по вопросам спорта возглавит Вадим Гутцайт.
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