Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук уже сегодня, 4 марта, может уйти в отставку. Документ от имени премьера уже поступил в Верховную Раду. Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал Раде поддержать отставку Гончарука.

За это решение проголосовали 23 члена комитета из 25 присутствующих, пишет Интерфакс.

Важно: Заявление Гончарука об отставке уже поступило в Верховную Раду: документ

Сейчас в заседании объявили перерыв. Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду представление на назначение нового премьер-министра. После этого комитет рассмотрит и примет решение, рекомендовать ли парламенту одобрить предложенную Зеленским кандидатуру.

Что известно об отставке Гончарука: главное

28 февраля, украинские СМИ сообщили, что премьер Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Мол, его разозлили постоянные сообщения о поисках замены для него.

Сам Гончарук неоднократно отмечал, что никаких заявлений не писал и с президентом не говорил.

После заседания фракции "Слуги народа" 3 марта, появилась информация, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Документ уже поступил в Верховную Раду.

Все, что нужно знать о смене правительства

Новым главой правительства, скорее всего, станет Денис Шмигаль, который сейчас является вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий. В то же время кандидатуры на должность нового первого вице-премьера пока нет.

Кто и какие должности займет в обновленном правительстве

министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;

главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба ;

; министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского ;

; Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец ;

; в Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;

министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова ;

; министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышова ;

; министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский ;

; Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;

планируют назначить министром агропромышленного комплекса; министром Кабинета Министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов ;

; МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.

Кроме того, появятся новые должности:

вице-премьером по вопросам оборонно-промышленного комплекса будет Олег Коростылев ;

; новое министерство по вопросам спорта возглавит Вадим Гутцайт.

Интересно! Гончарук, Тимошенко, Азаров: какое правительство Украины было самым скандальным