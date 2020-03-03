Гончарук, Тимошенко, Азаров: какое правительство Украины было самое скандальное

Полгода правительство непрерывно атакуют. В чем только не обвиняли Гончарука и его министров: недостаточные темпы роста экономики, неудачные заявления министров, слишком высокие зарплаты, – все это якобы является поводом для отставки. Но действительно существенными ли являются скандалы нового правительства по сравнению с теми, у которые попадали его предшественники.

Поговоримо про те, чи дійсно скандали нового уряду значно серйозніші, ніж дії попередників.

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Скандали нового уряду

► Один з перших серйозних скандалів уряду Гончарука був пов'язаний з зарплатами міністрів. Нібито вони надто високі. Самі урядовці відверто зізнавались, що платять їм мало.

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"18 тисяч гривень. Те, що мені приходить на рахунок, вистарчає на Uber", – сказав Милованов.

Ну так, справді, більшість громадян України живуть на куди менші гроші і багатьом людям ці слова не сподобались.



Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов / Фото: Newsone

Міністр юстиції Малюська також сказав, скільки його родині потрібно.

"Якщо зарплату не піднімуть хоча б до 80 тисяч – надовго мене не вистачить", – зазначив Малюська.



Міністр юстиції Денис Малюська / Фото: minjust.gov.ua

Якщо чесно не такі вже і великі гроші. Але головне, що міністри пропонують нову для України модель – "ми не крадемо, а ви нам платите нормальну зарплату". І тут завелися усі експерти і коментатори. У чому тільки не звинувачували уряд, а головний аргумент наводили такий – чому попередники не вимагали підвищення зарплат?

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Я, звісно, в голови міністрам залізти не можу, тож лише припускаю, що замість зарплат гроші їм платили ще більші, просто в іншій формі. Наприклад, саме за попереднього уряду в Україні запрацювала схема "Роттердам +". Якщо точніше – усе з тих самих шахт Ахметова, просто втричі дорожче.

До прикладу, саме за попереднього уряду в Україні запрацювала схема "Роттердам +". Якщо точніше – усе з тих самих шахт Ахметова, просто втричі дорожче. Так, на цій схемі, судячи з усього, більше нажився Порошенко, ніж Гройсман. Однак без мовчазної згоди уряду обійтись не могло.



Петро Порошенко та Володимир Гройсман / Фото: колаж 24 каналу

За підрахунками детективів НАБУ, усі громадяни України заплатили за цю схему з власних кишень 19 мільярдів гривень. Погодьтеся, ця сума значно більша, ніж 80 тисяч гривень Малюськи.

Що відомо про формулу "Роттердам +"?У 2016 році запровадили методику формування ціни на вугілля призначеного для виробництва електроенергії та ТЕС. Зміни ввели через те, що майже всі шахти Донбасу з антрацитовим вугіллям, на якому і працюють більшість ТЕС України, опинилися на непідконтрольній Україні території.



Купувати паливо вирішили на міжнародній біржі в Нідерландах, аби забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій. Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг запевнила, що ця формула усуне ручне регулювання цін і позбавить Україну від проблем з достатністю вугілля для опалювального сезону.



Однак формула щомісяця збирає надлишковий мільярд гривень, а реальна переплата за перші 2,5 роки дії формули "Роттердам+" склала майже 35 мільярдів гривень.

► Якими ще сканадалами супроводжувались 6 місяців роботи нового уряду? А, звісно, – "плівки Гончарука". На них нібито прем'єр, глузує з президента.



Прем'єр-міністр Олексій Гончарук / Фото: Кабінет міністрів

На записі чути, що обговорюють примітивне розуміння президента. Однак ці слова навряд чи можна назвати глузуванням чи неповагою, але скандал розгорівся не на жарт.

Що відомо про "плівки Гончарука"? • 15 січня 2020 року у мережу злили записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова, заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.

• Під час розмови вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні. Водночас людина, голос якої схожий на голос Гончарука, сказала, що він "повний профан" в економіці. Також додала, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів".

• Згодом Гончарук заявив, що фрази на аудіо вирвані з контексту та змонтовані. Та попри це вранці 17 січня подав заяву на звільнення.

• Того ж дня Володимир Зеленський не прийняв відставку Олексія Гончарука. На спільній зустрічі з прем'єром дав тому "шанс та низку доручень".

Що у нас далі? Що ще натворив новий уряд? І тут я зайшов у глухий кут. Ми усім каналом згадували ще хоч один серйозний скандал, але у нас не вийшло.

Ну Милованов сказав, що він не читає книг. А міністр культури Бородянський, що шоу "Битва екстрасенсів" допомогло розслідувати кримінальні справи. Той самий Малюська стояв на голові, а Гончарук їздив на самокаті коридорами Кабміну.

Як ви думаєте, це достатня причина, щоб відправляти уряд у відставку? Добре, зі скандалами цього уряду розібралися. Подивімось ще на те, чим відзначились інші.

Скандали, у які потрапляли попередні уряди

► Тодішній прем'єр Арсеній Яценюк помпезно презентував проєкт, який так і називається Стіна Яценюка.

Що відомо про скандальний проєкт Яценюка? Йдеться про прикордонний мур довжиною 1974 кілометри, котрий, за словами авторів, мав би підвищити рівень безпеки на суходільному кордоні України та Російської Федерації. Ціна – понад 4 мільярди гривень.



Проєкт презентований Арсенієм Яценюком на засіданні Кабінету Міністрів України 3 вересня 2014 року. Тоді говорили про облаштування оборонних споруд, спостережених веж, рокади на всій довжині кордону.

Як виявилось паркан не допоможе, а рови – не потрібні. Нічого там толком і не побудували. Купа корупції і розкрадання, а у підсумку кримінальні справи, які ніколи не будуть розслідувані. А головне, 4 мільярди гривень – це вам не робоча нарада, потайки кимось записана на телефон, де ні слова про корупцію не сказано.

Хто такий Арсеній Яценюк: дивіться відео

► Міцного господарника Азарова ми ще довго не забудемо. Однак не тільки через його нездатність вивчити українську мову і вигадку власної – "азірівки". Корупція тих часів досягла просто космічних масштабів. До прикладу, "вишки Бойка".

Що таке "вишки Бойка"?Це бурові установки, які Україна придбала в часи, коли Юрій Бойко обіймав посаду міністра палива і енергетики. Ця корупційна схема набула великого розголосу. У 2011 році Державна компанія "Чорноморнафтогаз" придбала дві самопідіймальні бурові установки за перевищеною ціною.



Підставні британська та латвійська фірми завищили справжню вартість вишок майже удвічі. За цією справою стояла ініціатива Юрія Бойка. Внаслідок такої оборудки держава втратила понад 400 мільйонів доларів.

Ну а чого тільки вартий феномен "сім'ї Януковича". Інтереси цієї банди напряму обслуговували міністри Азарова. Корупція на державних закупівлях досягла небаченого масштабу. За різними оцінками між 2010 і 2014 роком було вкрадено сотні мільярдів доларів. Якщо ви вже почали забувати той час – з'їздіть у маєток Януковича в Межигір'ї. Масштаби "жлобства" там вражають. Усе миттєво згадаєте.



Микола Азаров / Фото: УП

► Перед Азаровим урядом керувала Тимошенко. Вічний борець за добробут кожного українця. Пам'ятаєте як вона по 1000 гривень роздавала? Так от, вона погасила борги перед українцями за усі ті збереження, які згоріли на радянських "зберкнижках". Але куди цікавішим є епізод про газові домовленості.



Юлія Тимошенко / Фото: LIGA.net

Саме "леді Ю" підписала ті кабальні газові угоди у 2009, які стали передумовою для Харківських угод Януковича, і як результат – продовження оренди бази у Севастополі росіянами і подальша анексія Криму.

І це я вже не кажу, що самі угоди були просто жахливими і відбитися від них ми змогли тільки через 10 років.

Та це ще не все. Зараз головна лякалка у світі – коронавірус, а 10 років тому усі панікували від свинячого і пташиного грипу. Пам'ятаєте, тоді навіть карантин оголосили на 3 тижні. Саме в той час Тимошенко закупила ліки за майже у 5 раз завищеними цінами.

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До Тимошенко прем'єром був Янукович, до нього – Єхануров, раніше – ще раз Тимошенко, перед нею – знову Янукович. Ті 10 років української політики були дуже насиченими. І переважно – на корупцію.



► Назву ще лише одне ім'я прем'єра – Павло Лазаренко. За свої корупційні оборудки він відсидів у в'язниці і під домашнім арештом 13 років. Щоправда, у США. Якби не американці, Лазаренко, напевно, і досі, як і його соратниця Тимошенко сидів би не у в'язниці – а десь у шкіряному кріслі в Кабміні чи в Раді. Тобто і досі був би на самому вершечку політичного олімпу в Україні.



Павло Лазаренко

Безневинні "плівки Гончарука" чи масштабні корупційні схеми

Ну от, ми і порівняли українські уряди. Як ви вважаєте, корупція і популізм справді кращі ніж безневинні "плівки Гончарука", на яких міністри обговорюють робочі питання, а не корупційні схеми? Чи можливо нічим не обмежене обкрадання цілого народу, яке вимірюється сотнями мільярдів доларів – справді краще, ніж зарплата міністра розміром 100 тисяч гривень?

