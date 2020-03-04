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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      Профільний комітет рекомендував Раді прийняти заяву Гончарука про відставку

      - Читать новость на русском
      Олексій Гончарук / 24 канал

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вже сьогодні, 4 березня, може піти у відставку. Документ від імені прем'єра надійшов до Верховної Ради. Комітет парламенту з питань організації держвлади рекомендував народним депутатам підтримати відставку Гончарука.

      За це рішення проголосували 23 члени комітету з 25 присутніх. Двоє парламентарів утрималися, пише Інтерфакс.

      Важливо: Заява Гончарука про відставку вже надійшла до Верховної Ради: документ

      Наразі у засіданні оголосили перерву. Очікується, що Президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради подання на призначення нового прем'єр-міністра, яким може стати Денис Шмигаль. Після цього комітет розгляне та ухвалить рішення, чи рекомендувати парламенту схвалити запропоновану Зеленським кандидатуру.

      Що відомо про відставку Гончарука: головне

      • 28 лютого, українські ЗМІ повідомили, що прем'єр Олексій Гончарук нібито повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього.
      • Сам Гончарук неодноразово наголошував, що ніяких заяв не писав і з президентом не говорив.
      • Після засідання фракції "Слуги народу" 3 березня, з'явилася інформація, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Документ уже надійшов до Верховної Ради.

      Все, що треба знати про зміни уряду

      Новим очільником уряду, найімовірніше, стане Денис Шмигаль, який наразі є віцепрем'єр-міністром та міністром розвитку громад і територій. Водночас кандидатури на посаду нового першого віцепрем'єра наразі немає.

      Хто та які посади займе в оновленому уряді

      • міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
      • очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
      • міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
      • МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
      • на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
      • міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
      • міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
      • міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
      • Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
      • міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова;
      • МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

      Крім того, з'являться нові посади:

      • віцепрем'єром з питань Оборонно-промислового комплексу буде Олег Коростильов;
      • нове міністерство з питань спорту очолить Вадим Гутцайт.

      Цікаво! Гончарук, Тимошенко, Азаров: який уряд України був найскандальніший

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Денис Шмигаль Новини України ЗМІ Президент України Володимир Зеленський Скандал Верховна Рада Відставка уряду Гончарука Олексій Гончарук
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