Профільний комітет рекомендував Раді прийняти заяву Гончарука про відставку

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вже сьогодні, 4 березня, може піти у відставку. Документ від імені прем'єра надійшов до Верховної Ради. Комітет парламенту з питань організації держвлади рекомендував народним депутатам підтримати відставку Гончарука.

За це рішення проголосували 23 члени комітету з 25 присутніх. Двоє парламентарів утрималися, пише Інтерфакс.

Важливо: Заява Гончарука про відставку вже надійшла до Верховної Ради: документ

Наразі у засіданні оголосили перерву. Очікується, що Президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради подання на призначення нового прем'єр-міністра, яким може стати Денис Шмигаль. Після цього комітет розгляне та ухвалить рішення, чи рекомендувати парламенту схвалити запропоновану Зеленським кандидатуру.

Що відомо про відставку Гончарука: головне

28 лютого, українські ЗМІ повідомили, що прем'єр Олексій Гончарук нібито повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього.

Сам Гончарук неодноразово наголошував, що ніяких заяв не писав і з президентом не говорив.

Після засідання фракції "Слуги народу" 3 березня, з'явилася інформація, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Документ уже надійшов до Верховної Ради.

Все, що треба знати про зміни уряду

Новим очільником уряду, найімовірніше, стане Денис Шмигаль, який наразі є віцепрем'єр-міністром та міністром розвитку громад і територій. Водночас кандидатури на посаду нового першого віцепрем'єра наразі немає.

Хто та які посади займе в оновленому уряді

міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну ;

; очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараб а;

а; міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського ;

; МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець ;

; на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана ;

; міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова ;

; міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова ;

; міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський ;

; Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;

планують призначити міністром агропромислового комплексу; міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова ;

; МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

Крім того, з'являться нові посади:

віцепрем'єром з питань Оборонно-промислового комплексу буде Олег Коростильов ;

; нове міністерство з питань спорту очолить Вадим Гутцайт.

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