Профільний комітет рекомендував Раді прийняти заяву Гончарука про відставку
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вже сьогодні, 4 березня, може піти у відставку. Документ від імені прем'єра надійшов до Верховної Ради. Комітет парламенту з питань організації держвлади рекомендував народним депутатам підтримати відставку Гончарука.
За це рішення проголосували 23 члени комітету з 25 присутніх. Двоє парламентарів утрималися, пише Інтерфакс.
Важливо: Заява Гончарука про відставку вже надійшла до Верховної Ради: документ
Наразі у засіданні оголосили перерву. Очікується, що Президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради подання на призначення нового прем'єр-міністра, яким може стати Денис Шмигаль. Після цього комітет розгляне та ухвалить рішення, чи рекомендувати парламенту схвалити запропоновану Зеленським кандидатуру.
Що відомо про відставку Гончарука: головне
- 28 лютого, українські ЗМІ повідомили, що прем'єр Олексій Гончарук нібито повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього.
- Сам Гончарук неодноразово наголошував, що ніяких заяв не писав і з президентом не говорив.
- Після засідання фракції "Слуги народу" 3 березня, з'явилася інформація, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Документ уже надійшов до Верховної Ради.
Все, що треба знати про зміни уряду
Новим очільником уряду, найімовірніше, стане Денис Шмигаль, який наразі є віцепрем'єр-міністром та міністром розвитку громад і територій. Водночас кандидатури на посаду нового першого віцепрем'єра наразі немає.
Хто та які посади займе в оновленому уряді
- міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
- очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
- міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
- МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
- на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
- міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
- міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
- міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
- Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
- міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова;
- МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.
Крім того, з'являться нові посади:
- віцепрем'єром з питань Оборонно-промислового комплексу буде Олег Коростильов;
- нове міністерство з питань спорту очолить Вадим Гутцайт.
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